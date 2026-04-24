Mãe de Wagner Moura rouba a cena em evento da Time em Nova York

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator Wagner Moura foi um dos destaques do TIME100 Gala 2026, em Nova York, nos Estados Unidos, nessa quinta-feira (23/4). O evento celebra a inclusão do brasileiro na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo. Mas quem acabou roubando a cena foi a mãe do astro, Alderiva Moura.

Os dois cruzaram o tapete vermelho de mãos dadas e sorridentes, em uma aparição que rapidamente chamou atenção. Durante entrevistas, Alderiva protagonizou um momento descontraído que viralizou nas redes sociais.

Em conversa com o jornalista Terrence J, ela aceitou, em tom de brincadeira, “adotá-lo” como filho por uma noite. Questionada se prepararia um prato típico brasileiro caso ele visitasse o país, respondeu sem hesitar que faria um vatapá e ainda ajudou o filho a explicar os ingredientes da receita.

O reconhecimento da Time reflete o momento internacional do ator, impulsionado pelo sucesso de “O agente secreto”. Em perfil publicado pela revista, ele foi descrito como uma figura que remete à “velha Hollywood”, com “charme discreto” e “senso de humor travesso”.

O evento reuniu diversas estrelas, como Noah Wyle, Benicio del Toro e o casal Victoria Beckham e David Beckham, além de outros nomes da indústria do entretenimento. Realizada no Lincoln Center, em Nova York, a cerimônia celebra anualmente personalidades que se destacam em diferentes áreas ao redor do mundo.

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