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Wagner Moura aciona Justiça contra Silas Malafaia após ataques nas redes sociais
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As manifestações de Silas Malafaia ocorreram no contexto da projeção internacional do filme “O Agente Secreto”, do cineasta Kleber Mendonça Filho, que ganhou visibilidade após a premiação de Wagner Moura no Globo de Ouro na categoria Melhor Ator em Filme de Drama, além de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, e concorreu a quatro estatuetas no Oscar 2026. Em 12 de janeiro, um dia após o reconhecimento internacional do ator baiano, o pastor utilizou suas redes sociais para fazer ataques e xingament Foto: Reprodução dos Instagrams @wagnermoura_brasil e @advecoficial
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“Wagner Moura! Para esse artista cretino, governo bom é dar aumento de 18 reais para professores e 18 bilhões para o que eles chamam de cultura. Na verdade, é compra de consciência e propaganda de governo. Você está morando no lugar errado, ao invés de EUA, vai morar em Cuba, seu esquerdista de araque”, escreveu Silas Malafaia na ocasião. Foto: Reprodução do Instagram @silasmalafaia
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Em outra postagem, Malafaia mencionou “artista que mama grana dos contribuintes”. A ação movida por Moura destaca que o ator não teve participação direta na captação de recursos para o filme em questão, que teve R$ 28 milhões de orçamento, rebatendo uma das principais linhas de crítica levantadas pelo religioso. Foto: Reprodução do Instagram @wagnermoura_brasil
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Procurado pelo Metrópoles, Malafaia reagiu com ironia à iniciativa judicial, alegando que foi apenas um entre muitos críticos que se manifestaram nas redes sociais e questionando a escolha de Moura em direcionar a ação especificamente contra ele. "Isso viralizou em tudo o que é lugar nas redes sociais, as críticas a ele. Ele me escolheu. Pô, vai ter que processar centenas de milhares de pessoas. Tá de brincadeira”, declarou o pastor. Foto: Reprodução do Instagram @silasmalafaia
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O pastor ainda declarou que não fez acusações de corrupção contra o ator, sustentando que suas críticas se limitaram ao campo político e ideológico. “Qual é a acusação pessoal que eu faço a ele de corrupção de alguma coisa? Nenhuma. É uma vergonha para esse cara. Vai voltar a apanhar de novo nas redes sociais”, completou. Foto: Reprodução do Instagram @silasmalafaia