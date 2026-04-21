Wagner Moura aciona Justiça contra Silas Malafaia após ataques nas redes sociais

Procurado pelo Metrópoles, Malafaia reagiu com ironia à iniciativa judicial, alegando que foi apenas um entre muitos críticos que se manifestaram nas redes sociais e questionando a escolha de Moura em direcionar a ação especificamente contra ele. "Isso viralizou em tudo o que é lugar nas redes sociais, as críticas a ele. Ele me escolheu. Pô, vai ter que processar centenas de milhares de pessoas. Tá de brincadeira”, declarou o pastor. Foto: Reprodução do Instagram @silasmalafaia