Ana Paula chama Nikolas de ‘gnomo’ após BBB 26

Ana Paula Renault voltou a cutucar o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) nas redes sociais,nesta terça-feira (28/4). Em publicação no X, a jornalista e campeã do BBB 26 chamou o político de "gnomo" ao relembrar um bate-boca que os dois protagonizaram em um voo, em março de 2023.

O episódio ressurgiu após uma seguidora compartilhar o vídeo da confusão e elogiar Ana Paula: "Você bota medo neles mesmo, né, amor, sempre perfeita". A apresentadora respondeu com ironia: "Nota-se que o gnomo está totalmente de pé. Isso explica muuuuuita coisa".

Antes da troca de mensagens sobre Nikolas, Ana Paula havia postado uma frase que rapidamente ganhou tração nas redes: "Os homens sempre tiveram medo de mulheres que voam: seja de vassoura, seja de jatinho."

O vídeo que motivou os comentários mostra o momento em que Nikolas se senta ao lado da jornalista no avião. Nas imagens, Ana Paula filma o deputado e diz: "Olha quem sentou do meu lado agorinha", antes de afirmar que o questionou sobre "crimes no plenário". Nikolas reagiu lembrando a expulsão dela do "BBB 16" por agressão.

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O incidente entre os dois havia repercutido em 2023, mas ganhou novo fôlego com a participação de Ana Paula no "BBB 26", do qual ela saiu vencedora.