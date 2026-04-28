Marquito recebe alta após dois meses de internação em São Paulo
Humorista do SBT sofreu acidente de moto, fez cirurgias na coluna e agora continurará a recuperação em uma clínica, segundo boletim do hospital
compartilheSIGA
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dois meses internado em São Paulo em decorrência de um grave acidente de moto, Marco Antonio Ricciardell, conhecido como Marquito, de 65 anos, recebeu alta nesta segunda-feira (27/4). O humorista segue em uma clínica especializada, onde dará continuidade ao tratamento com acompanhamento médico e reabilitação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Humorista Marquito fará nova cirurgia na coluna após acidente de moto
- Marquito, humorista do SBT, passa por segunda cirurgia na semana
Em boletim divulgado pelo SBT, a Beneficência Portuguesa de São Paulo informou que o paciente "teve alta na tarde desta segunda-feira e continuará com suporte em uma unidade voltada a cuidados continuados". Marquito foi vereador na cidade de São Paulo. Ele assumiu como suplente no início de 2013, pelo PTB, cumprindo mandato na Câmara Municipal até 2016.
Leia Mais
Na véspera, o assistente de palco do Programa do Ratinho celebrou uma etapa do processo de recuperação ao mostrar a prótese dentária provisória recebida durante a reabilitação oral. "Que tal meu novo sorriso?", escreveu, ao compartilhar uma foto ao lado do dentista nas redes sociais.
O acidente ocorreu em 25 de fevereiro, na Zona Norte de São Paulo. Segundo a assessoria do SBT, o artista sofreu um mal súbito enquanto pilotava e acabou caindo. Ele teve uma lesão na coluna e precisou ser submetido a coma induzido.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Durante a internação, passou por duas cirurgias na coluna, realizadas em hospitais distintos: inicialmente no Hospital Nipo-Brasileiro e, posteriormente, na própria Beneficência Portuguesa de São Paulo, onde permaneceu pelos últimos 52 dias.