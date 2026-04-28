Marquito recebe alta após dois meses de internação em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dois meses internado em São Paulo em decorrência de um grave acidente de moto, Marco Antonio Ricciardell, conhecido como Marquito, de 65 anos, recebeu alta nesta segunda-feira (27/4). O humorista segue em uma clínica especializada, onde dará continuidade ao tratamento com acompanhamento médico e reabilitação.

Em boletim divulgado pelo SBT, a Beneficência Portuguesa de São Paulo informou que o paciente "teve alta na tarde desta segunda-feira e continuará com suporte em uma unidade voltada a cuidados continuados". Marquito foi vereador na cidade de São Paulo. Ele assumiu como suplente no início de 2013, pelo PTB, cumprindo mandato na Câmara Municipal até 2016.

Na véspera, o assistente de palco do Programa do Ratinho celebrou uma etapa do processo de recuperação ao mostrar a prótese dentária provisória recebida durante a reabilitação oral. "Que tal meu novo sorriso?", escreveu, ao compartilhar uma foto ao lado do dentista nas redes sociais.

O acidente ocorreu em 25 de fevereiro, na Zona Norte de São Paulo. Segundo a assessoria do SBT, o artista sofreu um mal súbito enquanto pilotava e acabou caindo. Ele teve uma lesão na coluna e precisou ser submetido a coma induzido.

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Durante a internação, passou por duas cirurgias na coluna, realizadas em hospitais distintos: inicialmente no Hospital Nipo-Brasileiro e, posteriormente, na própria Beneficência Portuguesa de São Paulo, onde permaneceu pelos últimos 52 dias.