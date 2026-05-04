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Maxiane fala sobre vida amorosa depois do BBB 26: 'Sigo no mapa da fome'

Maxiane, ex-BBB 26, brinca sobre vida amorosa e foca em carreira e amizades

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ES
Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
04/05/2026 10:57

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Maxiane fala sobre vida amorosa após BBB 26:
Maxiane fala sobre vida amorosa após BBB 26: "Sigo no mapa da fome" crédito: Tupi

Eliminada do BBB 26 no final de fevereiro, Maxiane garantiu que a aproximação com Jonas Sulzbach ficou restrita às paredes da casa. Fora do reality, a criadora de conteúdo diz que a vida sentimental continua parada, mesmo com a visibilidade que o programa trouxe.

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"Sigo no mapa da fome!", brincou em conversa com a Quem, descartando qualquer romance no horizonte. "O mercado está escasso. Então vamos focar no trabalho e em ganhar dinheiro, que é melhor."

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Sem romance com Jonas fora da casa

Sobre o colega de confinamento, Maxiane foi direta: o que existiu foi uma dinâmica própria do programa, sem continuidade afetiva. "Era só uma coisa de Big Brother, que já passou e já era", resumiu. Ela contou que os dois chegaram a trabalhar juntos em publicidade depois do reality e que há respeito mútuo, mas a distância geográfica limita o contato.

Maxiane e Jonas no BBB 26. Foto: Reprodução/TV Globo

A pernambucana disse que mantém relação cordial com todos os ex-participantes, mas destacou três nomes com quem a proximidade é maior: Marci, Jordana e Breno. "Não quero criar inimizades com ninguém, respeito todo mundo e trato com educação todo mundo", afirmou em entrevista à revista Quem. 

Foco total na carreira após o BBB

No campo profissional, Maxiane descreveu este momento como uma fase de redescoberta. O trabalho com criação de conteúdo e o universo de beleza e moda seguem como base, mas ela disse estar aberta a qualquer oportunidade que apareça.

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"Quero me descobrir neste meio. É tudo novo para mim", declarou, acrescentando que sua postura é a de mergulhar de cabeça em tudo o que aceitar.

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