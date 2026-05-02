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Ana Paula Renault passa sufoco em show de Shakira e reage: 'Sou lobona'

Campeã do BBB 26 teve dificuldade para ter acesso ao show liberado

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ANA CORA LIMA
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ANA CORA LIMA
Repórter
02/05/2026 23:03

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Ana Paula Renault na primeira selfie após vencer o BBB 26
Ana Paula Renault na primeira selfie após vencer o BBB 26 crédito: Redes sociais / BBB

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ana Paula Renault chegou uma hora antes do show da Shakira. A entrada não foi tão tranquila. A campeã do BBB 26 custou a ter o acesso liberado e precisou da ajuda de um funcionário da Globo. Ao contar o motivo da confusão, brincou: "Estava com oito seguranças, sete morreram e só me restou um. Uma loucura".

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Com a calça vermelha emprestada por Ludmilla, a campeã do BBB 26 contou ter ficado em dúvida sobre a reação do público com relação a sua participação.

"De verdade era a minha maior preocupação. Percebi que deu tudo certo. Não fui mal vista, gente".

Ana Paula celebrou o fato de ter sido compreendida e acolhida. "A 'lobona', 'bruxona' e 'loba com asas' está bem."

 

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Fã de Shakira, Ana Paula não teve tempo de listar as músicas preferidas, mas contou uma coincidência com a colombiana. "Acredita que essa calça é do mesmo estilista da Shakira. Olha como meu olho é bom. Sou lobona."

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