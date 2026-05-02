Shakira no Rio: fãs acampam e batem leques à espera do show

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Fãs da cantora colombiana Shakira acampam na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, para tentar garantir um lugar próximo ao palco do megashow agendado para a noite deste sábado (2/5).

São grupos com cangas esticadas na areia sob a sombra de árvores ou embaixo de guarda-sóis. Na avenida Atlântica, junto à praia, um batalhão de vendedores ambulantes oferece bebidas para o público que caminha pela via, fechada para o fluxo de veículos.

O colombiano Guillermo Garcez, de 44 anos, chegou a Copacabana por volta das 12h com a mulher e a filha. "Viemos para o show e para visitar o Rio", diz o turista, que vive no Recife.

A família trouxe uma canga para sentar na areia e água para manter a hidratação até o show.

Jefthe da Silva, de 31, é mais um fã que chegou cedo a Copacabana, por volta das 13h. Morador de São Paulo, ele estava parado no calçadão da praia, próximo ao palco. A intenção é se aproximar da estrutura até o início da apresentação.

"A gente espera participações de outros artistas. O show em si a gente sabe que vai ser bom porque ela [Shakira] arrasa", afirma.

Para o carioca João Luccas Mamede, de 25, o evento é uma oportunidade de renda. Ele afirma que está em Copacabana desde as 7h deste sábado para vender bebidas antes, durante e depois do show. O plano do trabalhador é ficar até as 12h de domingo (3), quando termina o credenciamento para os vendedores.

"Por enquanto está fraco o movimento. Vendi só R$ 50, mas o evento não começou ainda. Acredito que vou começar a vender mais a partir de agora", disse à reportagem, por volta das 16h.

Em paralelo, agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio desmontaram cercadinhos improvisados para o espetáculo, segundo informações da pasta. Essas estruturas são feitas com cordas e outros objetos para demarcar espaços na areia, o que é considerado irregular pela prefeitura.

"Os agentes estão desfazendo os cercadinhos, recolhendo os objetos usados e multando os ambulantes que estão alugando esses espaços. As equipes da prefeitura seguirão atuando durante todo este sábado até a dispersão do show no domingo", afirmou a secretaria.

Ainda de acordo com a pasta, as equipes também apreenderam sacos de areia que ambulantes estavam vendendo para espectadores interessados em ter uma visão melhor do palco durante o show.

"Durante a manhã, os agentes chegaram a aprender um bujão de gás que estava sendo utilizado por ambulantes na praia", acrescentou a secretaria.

A Prefeitura do Rio de Janeiro disse esperar cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana para o show de Shakira. Projeções de público divulgadas por promotores culturais e governos, contudo, podem ser infladas, sem necessariamente corresponder aos números reais, segundo especialistas e institutos independentes.

Em maio do ano passado, o show de Lady Gaga levou 2,1 milhões de pessoas para Copacabana, conforme a contagem da prefeitura. Mas, de acordo com uma reportagem da BBC, apenas 660 mil poderiam estar presentes na apresentação.

Um ano antes, em maio de 2024, Copacabana recebeu Madonna. A projeção da prefeitura indicou 1,6 milhão de fãs, enquanto o Datafolha apontou 875 mil.

Depois, a festa parecia já ter começado para o público que esperava Shakira cerca de duas horas antes do início do seu show. Nas areias e no calçadão, o burburinho das conversas era frequentemente interrompido pelo som de leques sendo batidos em sicronia com a música.

Apetrechos como bandanas e correntes decoradas com moedinhas prometiam ser ainda outro acompanhamento musical à sinfonia espontânea. Lázaro Moska, técnico de 42 anos que veio de Salvador para ver o show, usava um colar cheio delas. Era a primeira vez que ele veria a ídola. "Shakira me tirou do armário", disse ele.

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*Colaborou Clara Balbi