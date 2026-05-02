Fãs de Shakira de vários países chegam ao Rio para show deste sábado (2/5)

Com mais de 12 horas de antecedência, cerca de 200 fãs já ocupavam a faixa de areia em frente ao palco montado na Praia de Copacabana para o show gratuito de Shakira, previsto para começar às 21h45 deste sábado (2/5). A Prefeitura do Rio estima que 2 milhões de pessoas se reúnam no local ao longo da noite.

O público que chegou cedo veio de longe. Um vídeo divulgado pelo perfil do evento Todo Mundo no Rio mostra fãs vindos da Colômbia, Eslováquia, Inglaterra, Alemanha, Argentina e outros países, todos dispostos a garantir um lugar de frente para o palco.

Confira:

Brasileiros de vários estados também comparecerão ao evento. "Melhor evento do Brasil! Não faltamos. Saímos sempre de Minas em maio. Já entrou no calendário total", disse um internauta no comentário da postagem. "São Paulo já está vazia, está literalmente todo mundo no Rio", comentou outra.

"Eu sou da Alemanha e vim só para o Todo Mundo no Rio", contou outro.

Show reúne público de vários países em Copacabana

O palco está instalado na areia da praia, em frente ao Copacabana Palace, no trecho da Avenida Atlântica entre as ruas Rodolfo Dantas e República do Peru. A entrada é gratuita e não exige ingresso.

O show integra a 3ª edição do Todo Mundo no Rio, iniciativa que desde 2024 traz grandes nomes da música internacional para apresentações na cidade. Madonna (2024) e Lady Gaga (2025) já passaram pelo projeto nas edições anteriores.

Para quem não vai para Copacabana, a apresentação será transmitida ao vivo pela TV Globo, pelo Multishow e pelo Globoplay. A Prefeitura do Rio recomenda o uso do transporte público para chegar ao evento.

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