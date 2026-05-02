Look de Shakira em Copacabana é assinado por estilista brasileiro

O estilista brasileiro Dario Mittmann é o responsável por assinar o look que será usado por Shakira no show grátis em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado (2/5). Ele também criou todas as peças usadas por ela na turnê "Las Mujeres Ya No Llogan".

Entre croquis, provas remotas e aprovação internacional, o trabalho levou cerca de quatro meses. Mittmann conta que foram oito ou nove versões até chegar ao resultado final. No palco, ele explica, a roupa precisa "funcionar em movimento, sob luz, diante das câmeras e ainda traduzir quem aquela artista é".

O primeiro contato entre o brasileiro e a cantora colombiana foi em 2024, quando ela convidou estilistas latinos para participar de uma ação publicitária. Mittmann foi escolhido para representar o Brasil e, após uma seleção, desenvolveu o look principal da campanha.

As equipes mantiveram contato e, meses depois, ele recebeu um novo convite. "No começo, eu achei que era para um show isolado. Depois fui entendendo que se tratava da turnê. Mais tarde descobri que a estreia seria no Brasil", relembra.

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A cantora faz a apresentação histórica na praia carioca num momento em que a América Latina ganha destaque no mundo. "Fazer parte disso ao lado de uma artista como Shakira tem um significado enorme", diz Mittmann.