7 jogos de cartas populares no Brasil para aprender e se divertir

Um padre e seu avô venceram a primeira edição do Truco Masters, competição nacional que reuniu truqueiros de todo o país no último sábado (25/10). A história inusitada viralizou e lembrou a todos como um simples baralho pode unir gerações e garantir a diversão em família ou entre amigos.

O baralho é um universo de possibilidades. Com um único conjunto de 52 cartas, é possível aprender dezenas de jogos com regras e dinâmicas completamente diferentes. Se você quer ampliar seu repertório e animar os encontros, conheça as regras básicas de alguns dos jogos de cartas mais populares no país.

7 jogos de cartas para aprender

Truco

O mais famoso do Brasil é um jogo de blefe e estratégia para quatro pessoas, em duplas. O truco é disputado em três rodadas (“melhor de três”), para ver quem tem as cartas mais “fortes” (de valor simbólico mais alto). O objetivo é chegar a 12 pontos. A cada rodada, os jogadores usam a força de suas cartas e o poder de aumentar a aposta (trucar) para vencer.

Buraco

Popular em todo o país, costuma ser jogado em duplas, mas pode ser jogado individualmente. O objetivo é fazer o máximo de pontos baixando combinações de cartas, como sequências do mesmo naipe ou conjuntos de três ou mais cartas do mesmo valor (trincas). Atingir uma "canastra" (sete ou mais cartas em sequência) rende muitos pontos.

Canastra

Muito similar ao buraco, a canastra também tem como meta formar jogos com sequências ou trincas. A principal diferença está nas regras de compra do lixo (monte de descarte) e na contagem de pontos. É um jogo que exige atenção e boa memória para lembrar as cartas já descartadas pelos adversários.

Cacheta

Um jogo rápido e dinâmico, ideal para quem gosta de agilidade. O objetivo é formar três trincas ou sequências com as nove cartas que cada jogador recebe. Quem consegue formar os jogos primeiro, "bate" e vence a rodada. É preciso organização e um pouco de sorte para baixar as cartas antes de todo mundo.

Pif Paf

Semelhante à cacheta, o pif paf também consiste em formar jogos. A diferença é que não há descarte na mesa. O jogador compra uma carta do monte e descarta outra, tentando organizar sua mão. O primeiro a formar as combinações necessárias com todas as suas cartas ganha a partida, anunciando "pifei".

Rouba-monte

Ideal para crianças, este jogo tem uma regra central muito simples: roubar o monte do adversário. Os jogadores usam as cartas da mão para capturar cartas da mesa que tenham o mesmo número. Se um jogador juntar uma carta que o outro tem no topo de seu monte, ele pode "roubar" todas as cartas acumuladas pelo oponente.

Paciência

O clássico para jogar sozinho, famoso também por sua versão digital. O objetivo é organizar todas as cartas do baralho em quatro montes, um para cada naipe, em ordem crescente (do Ás ao Rei). É um ótimo exercício de lógica e planejamento, perfeito para passar o tempo de forma relaxante.

