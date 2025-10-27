'Fé inabalável nas cartas': padre e avô vencem competição nacional de truco

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um padre do interior de São Paulo se tornou o grande campeão da primeira edição do Truco Masters, competição nacional que reuniu truqueiros de várias partes do país. O torneio aconteceu no último sábado (25/10) e teve sua final marcada por emoção, blefes e muita irreverência.

O padre Caio de Melo, da Diocese de Lorena e pároco da Paróquia Sant’Ana, em Areias (SP), conquistou o título ao lado do avô, Antônio Melo, morador de Lorena. A dupla superou, na grande final, os jogadores Doni e Ortega, representantes de uma equipe de truco também paulista.

A competição contou com 16 duplas, divididas em quatro fases eliminatórias — oitavas, quartas, semifinais e final. Após uma série de partidas acirradas, o padre Caio e o avô garantiram o prêmio de R$ 40 mil e o troféu de maiores truqueiros do Brasil.

Nas redes sociais, o momento da vitória viralizou. Em tom descontraído, os organizadores celebraram o feito do sacerdote: “Partidas impecáveis, blefes cirúrgicos e fé inabalável nas cartas. O maior truqueiro do Brasil, sim!”

A final foi marcada por um clima típico das mesas de truco: blefes, gritos, tapas na mesa e até óculos escuros. O carisma do padre e a parceria com o avô conquistaram o público.

“Obrigado, padre. Agora minha mulher vai deixar eu jogar truco. Deus é bom o tempo todo”, brincou um internauta. “Ele, como padre, deve ser o único jogador honesto de truco do país — e mesmo assim ganhou. Ele é bom mesmo”, escreveu outro.

