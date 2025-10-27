Assine
overlay
Início Nacional
VAI VIAJAR?

Por falta de verba, PF pode interromper emissão de passaporte

Ministério da Justiça disse acompanhar a situação de perto e que mantém contato com a área econômica do governo federal

Publicidade
Carregando...
CY
Caetano Yamamoto
CY
Caetano Yamamoto
Repórter
27/10/2025 19:06 - atualizado em 27/10/2025 19:23

compartilhe

SIGA
x
Novo modelo do passaporte brasileiro.
Novo modelo do passaporte brasileiro. crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) pode suspender o serviço de emissão de passaportes aos cidadãos brasileiros no fim deste ano por falta de verba orçamentária. O Ministério da Justiça e Segurança Pública — órgão que administra e supervisiona a PF — publicou nota comunicando que está atuando de forma ativa e coordenada para assegurar a continuidade das emissões de passaportes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A pasta informou que está acompanhando a situação de perto e mantém contato com a área econômica do governo federal para viabilizar os recursos necessários à manutenção do serviço.

O ministério reforçou ainda, em nota, que "a emissão de passaportes é um serviço essencial ao cidadão brasileiro e que todas as medidas estão sendo adotadas, de maneira responsável e integrada com os órgãos competentes, para evitar qualquer interrupção e garantir a plena continuidade do atendimento à população".

Leia Mais

A emissão de passaportes já foi interrompida outras vezes. Em 2017, por exemplo, o serviço foi pausado do dia 27 de junho a 21 de julho do mesmo ano; e, em 2022, a suspensão começou em 19 de novembro, voltando ao normal em 26 de dezembro. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A taxa padrão para emissão de um passaporte comum é de R$ 257,25, podendo chegar a R$ 514,50, quando não há apresentação de um passaporte anterior.

*Estagiário sob supervisão de Andreia Castro

Tópicos relacionados:

emissao-de-passaporte justica policia-federal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay