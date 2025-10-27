Por falta de verba, PF pode interromper emissão de passaporte

A Polícia Federal (PF) pode suspender o serviço de emissão de passaportes aos cidadãos brasileiros no fim deste ano por falta de verba orçamentária. O Ministério da Justiça e Segurança Pública — órgão que administra e supervisiona a PF — publicou nota comunicando que está atuando de forma ativa e coordenada para assegurar a continuidade das emissões de passaportes.

A pasta informou que está acompanhando a situação de perto e mantém contato com a área econômica do governo federal para viabilizar os recursos necessários à manutenção do serviço.

O ministério reforçou ainda, em nota, que "a emissão de passaportes é um serviço essencial ao cidadão brasileiro e que todas as medidas estão sendo adotadas, de maneira responsável e integrada com os órgãos competentes, para evitar qualquer interrupção e garantir a plena continuidade do atendimento à população".

A emissão de passaportes já foi interrompida outras vezes. Em 2017, por exemplo, o serviço foi pausado do dia 27 de junho a 21 de julho do mesmo ano; e, em 2022, a suspensão começou em 19 de novembro, voltando ao normal em 26 de dezembro.

A taxa padrão para emissão de um passaporte comum é de R$ 257,25, podendo chegar a R$ 514,50, quando não há apresentação de um passaporte anterior.

