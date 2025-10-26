Assine
ACIDENTE

Ônibus com 50 pessoas cai no Rio Tocantins e motorista morre afogado

O veículo se preparava para embarcar em uma balsa e fazer a travessia até Porto Franco, no Maranhão, mas os freios não funcionaram

Folhapress - Notícias
26/10/2025 19:22

Ônibus perdeu os freios e caiu no Rio Tocantins
Ônibus perdeu os freios e caiu no Rio Tocantins crédito: Reprodução de vídeo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ônibus de turismo com 50 pessoas, sendo 48 passageiros e dois motoristas, caiu no rio Tocantins, em Tocantinópolis, na região Norte do estado, na madrugada deste domingo (26/10). Uma pessoa morreu.

Motorista perdeu controle do ônibus após falha em sistema de freios. O veículo se preparava para embarcar em uma balsa e fazer a travessia até Porto Franco, no Maranhão, mas os freios não funcionaram, o ônibus rompeu a grade de proteção e caiu no rio.

Condutor de 25 anos, que estava dormindo no bagageiro, ficou preso e morreu afogado. O corpo dele foi localizado a uma profundidade de três metros e levado ao IML. O outro motorista, que pilotava o veículo no momento do acidente, conseguiu escapar pelas janelas.

Outras duas pessoas ficaram feridas. Um homem de 31 anos e uma criança de 7 tiveram machucados leves, receberam atendimento no local e passam bem.

Outros passageiros não ficaram feridos. Eles conseguiram sair do ônibus com a ajuda de barqueiros e funcionários da empresa responsável pela operação da balsa.

Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionados. Em nota, a PM tocantinense informou que foi realizada perícia técnica para determinar o que provocou o problema no sistema de freios do veículo.

Ônibus ficou submerso, apenas com a parte do teto para fora da água. Foi necessário acionar um guincho para retirar o veículo de dentro do rio.

