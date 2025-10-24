Intoxicação por metanol: casos confirmados já são 58, e 15 pessoas morreram

O número de casos confirmados de intoxicação por metanol em todo o país subiu para 58. Desse total, 15 resultaram em morte. Os números são do balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (24/10). Outras 50 notificações suspeitas ainda estão sob investigação, enquanto 635 foram descartadas.

São Paulo continua sendo o estado brasileiro com o maior número de óbitos, com 9 dos 15 registros fatais decorrentes da intoxicação por metanol. Outras três mortes ocorreram no Paraná, e as três restantes, em Pernambuco.

Em relação ao total de notificações, São Paulo também contabiliza os números mais altos: os municípios paulistas já somam 44 casos confirmados e outros 14 em investigação. Por outro lado, o estado já descartou outras 434 notificações. Também há intoxicações confirmadas em Pernambuco (5), Paraná (6), Rio Grande do Sul (1), Mato Grosso (1) e Tocantins (1).

Quanto às notificações em investigação, São Paulo lidera novamente, com 14. Em seguida, vêm Pernambuco (19), Rio de Janeiro (1), Piauí (4), Mato Grosso (4), Mato Grosso do Sul (1), Rio Grande do Norte (1), Paraná (4) e Tocantins (1).

O balanço do Ministério da Saúde aponta ainda um caso em investigação em Minas Gerais, no município de Itajubá, na Região Sul. Porém, nesta quarta-feira (22/10), a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que essa notificação, que inicialmente indicava a morte de um homem de 48 anos, não foi causada por intoxicação por metanol.

Emergência médica

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese). Em caso de suspeita, a vítima deve acionar imediatamente os serviços de emergência médica. (Com Agência Brasil)