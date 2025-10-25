Mega-Sena 2932: uma aposta leva R$ 96 milhões; 14 mineiros acertam a quina

Uma aposta de Ourinhos (SP) acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2932 sorteadas neste sábado (25/10). O vencedor fez uma aposta simples, de seis números, em uma lotérica e cravou o resultado. O sortudo faturou exatos R$ 96.166.949,14.

A Mega-Sena 2932 teve as seguintes dezenas sorteadas: 04 - 13 - 25 - 36 - 40 - 53. Confira as outras loterias sorteadas neste sábado. Com isso, o prêmio do próximo sorteio, do concurso 2933, é estimado em R$ 3,5 milhões, na terça-feira (28/10).

Neste concurso, 144 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas. Com isso, cada uma delas vai receber R$ 27.798,30 - 14 apostas de Minas acertaram a quina.

Belo Horizonte (5), Betim, Fortuna de Minas, Juiz de Fora, Leandro Ferreira, Matias Barbosa, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Ubá e Varginha.

Dos 14 acertadores das cinco dezenas de Mega-Sena 2932 em Minas, 13 apostas foram simples. A aposta de Pouso Alegre foi um bolão de seis dezenas e duas cotas. Uma das apostas de BH foi com sete números e, por isso, dobrou o prêmio de R$ 27.798,30 e o sortudo faturou R$ 55.596,60.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.