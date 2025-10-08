Lotérica da Grande BH que levou a Mega da Virada agora fatura a Mega-Sena

A lotérica Leão da Sorte, em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte, contrariou o dito popular de que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Nove meses após premiar um ganhador da Mega da Virada de 2024 com R$ 79 milhões, a casa voltou a dar sorte aos apostadores: um bolão de seis cotas registrado na lotérica faturou R$ 17.924.306,92 no concurso 2.924 da Mega-Sena, sorteado na noite dessa terça-feira (7/10), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Um grupo de apostadores que participou do bolão vai dividir o prêmio: cada cotista faturou R$ 2.987.384,48. O bilhete do bolão vencedor custou R$ 6 por cota, e os ganhadores poderão retirar o prêmio na Caixa Econômica Federal mediante apresentação do bilhete.

Os números sorteados no concurso 2.924 da Mega-Sena foram 10 – 19 – 30 – 40 – 48 – 54. Além do prêmio principal, o concurso também registrou outras apostas premiadas na quina e na quadra. Entre os ganhadores da quina, duas apostas simples são de Minas Gerais, uma em Araguari e outra em Patos de Minas.

O prêmio do próximo sorteio, do concurso 2.925, é estimado em R$ 21 milhões e será realizado na quinta-feira (9/10) .A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita em qualquer lotérica do país ou pela internet, até as 19h do dia do sorteio.

Para jogar, basta escolher seis números entre 1 e 60. O prêmio principal é destinado a quem acertar todas as seis dezenas sorteadas, mas também é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10 milocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20). Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.