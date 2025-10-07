Mega-Sena 2924: uma aposta de MG leva sozinha quase R$ 18 mi; saiba onde
A quina teve 24 acertadores em todo o país. No estado, duas apostas acertaram cinco dezenas
Uma aposta de Nova Lima acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2924 sorteadas nesta terça-feira (7/10). O bilhete vencedor apostou seis números, na Lotéria Leão da Sorte e cravou o resultado.
A aposta vencedora é um bolão e faturou exatos R$ 17.924.306,92. Como são seis cotas, cada cotista faturou R$ 2.987.384,48.
A Mega-Sena 2924 teve as seguintes dezenas sorteadas: 10 - 19 - 30 - 40 - 48 - 54. Confira as outras loterias sorteadas nesta terça-feira. Com isso, o prêmio do próximo sorteio, do concurso 2925, é estimado em R$ 21 milhões, na quinta-feira (9/10).
Neste concurso, 24 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas. Com isso, cada uma delas vai receber R$ 70.623,98 - 2 apostas de Minas acertaram a quina: Araguari e Patos de Minas. Ambas as apostas foram simples, de seis dezenas.
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.