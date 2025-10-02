Mega-Sena 2922 e outras loterias: confira os números sorteados (2/10)

A Caixa sorteou nesta quinta-feira (2/10) os concursos Mega-Sena 2922, Quina 6842, Lotofácil 3502, Timemania 2302 e Dia de Sorte 1123.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.



Confira as loterias desta quinta-feira (2/10)

Mega-Sena 2922 - R$ 7,08 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 04 - 23 - 30 - 39 - 40 - 41

Lotofácil 3502 - R$ 1,8 milhão

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 25

Quina 6842 - R$ 13,3 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 12 - 25 - 33 - 41 - 52

Timemania 2302 - R$ 29,6 milhões

Na Timemania, o participante deve escolher dez números de 01 a 80 e torcer para que sete sejam sorteados. Também é preciso preencher o "Time do Coração".

Confira as dezenas: 11 - 16 - 22 - 30 - 31 - 46 - 77

Time do coração: 19 (Brasiliense/DF)

Dia de Sorte 1123 - R$ 400 mil

O jogador tem de cravar sete números de 01 a 31 para embolsar a fortuna. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas.

Confira as dezenas: 02 - 05 - 09 - 10 - 12 - 23 - 28

Mês da sorte: 05 (maio)

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.