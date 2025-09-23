Mega-Sena acumula e vai a R$ 54 milhões; 7 apostas de Minas acertam a quina

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2918 da Mega-Sena, sorteadas nesta terça-feira (23/9), no Espaço da Sorte, em São Paulo, conforme informou a Caixa Econômica Federal. O prêmio acumulou de R$ 48 milhões para R$ 54 milhões no concurso 2919, marcado para a próxima -quinta-feira (25/9).

A Caixa informou que sete apostas de Minas Gerais foram premiadas na quina com R$46.464,77, cada: seis de Belo Horizonte e uma de Montes Claros.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.