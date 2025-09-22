Assine
overlay
Início Nacional

OAB lança manifesto em defesa da soberania nacional

Manifesto da OAB foi apresentado durante sessão do Conselho Federal nesta segunda-feira, 22

Publicidade
Carregando...
GA
Guilherme Amado
GA
Guilherme Amado
Repórter
22/09/2025 11:41

compartilhe

Siga no
x
OAB lança manifesto em defesa da soberania nacional
OAB lança manifesto em defesa da soberania nacional crédito: Platobr Nacional

A OAB lançou nesta segunda-feira, 22, um manifesto em defesa da soberania nacional. O texto, intitulado “Brasil é dos brasileiros”, foi apresentado durante a sessão do Conselho Federal da OAB.

“A advocacia brasileira sempre esteve presente nos grandes momentos da vida nacional, na luta pela redemocratização, na defesa da Constituição e na consolidação das liberdades. Hoje, mais uma vez, erguemos nossa voz para proclamar que o Brasil é dos brasileiros”, disse Beto Simonetti, o presidente nacional da OAB.

Simonetti afirmou na sessão que a soberania nacional não pode ser relativizada ou submetida a outros interesses que não sejam o dos brasileiros. “Unidos pela Constituição, pela democracia e pela soberania, afirmamos com clareza: o Brasil é dos brasileiros”, declarou.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay