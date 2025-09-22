OAB lança manifesto em defesa da soberania nacional

A OAB lançou nesta segunda-feira, 22, um manifesto em defesa da soberania nacional. O texto, intitulado “Brasil é dos brasileiros”, foi apresentado durante a sessão do Conselho Federal da OAB.

“A advocacia brasileira sempre esteve presente nos grandes momentos da vida nacional, na luta pela redemocratização, na defesa da Constituição e na consolidação das liberdades. Hoje, mais uma vez, erguemos nossa voz para proclamar que o Brasil é dos brasileiros”, disse Beto Simonetti, o presidente nacional da OAB.

Simonetti afirmou na sessão que a soberania nacional não pode ser relativizada ou submetida a outros interesses que não sejam o dos brasileiros. “Unidos pela Constituição, pela democracia e pela soberania, afirmamos com clareza: o Brasil é dos brasileiros”, declarou.