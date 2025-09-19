Bolão de Minas fatura mais de R$ 390 mil na Lotofácil

Um bolão de Governador Valadares, no Região do Rio Doce, fez uma aposta de 15 números no concurso 3491da Lotofácil e acertou os 15 números da loteria sorteada nesta sexta-feira (19/9).







Os números sorteados foram: 01 - 02 - 04 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25. Confira as outras loterias sorteadas nesta sexta-feira.

Os sortudos de Valadares vão dividir o prêmio principal da Lotofácil com outros três ganhadores, todos de apostas simples de 15 números. Os acertadores são das cidades de Vilha Velha-ES, Ortigueira-PR e Fraiburgo-SC.





O bolão de Minas tem 7 cotas e vai ratear R$ 390.602,85. Com isso, cada participante vai faturar pouco mais de R$ 55 mil.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.