Lotofácil 3489, Quina 6829 e outras loterias: números sorteados (17/9)

A Caixa sorteia nesta quarta-feira (17/9) os concursos da Lotofácil 3489, Quina 6829, Lotomania 2824, Dupla Sena 2861, Super Sete 747 e +Milionária 286.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas vai acompanhar todos os resultados.

Loterias desta quarta-feira (17/9)



Lotofácil 3489 - R$ 1,8 milhão



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 02 - 05 - 08 - 09 - 11 - 14 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

Quina 6829 - R$ 600 mil



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 42 - 52 - 57 - 58 - 66

Lotomania 2824 - R$ 4,1 milhões



São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser acertados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 02 - 04 - 08 - 13 - 14 - 23 - 24 - 32 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 64 - 67 - 68 - 80 - 85 - 87 - 93

Dupla Sena 2861 - R$ 10 milhões



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira os números

1º sorteio: 14 - 15 - 33 - 36 - 45 - 48

2º sorteio: 01 - 03 - 20 - 21 - 35 - 40

Super Sete 747 - R$ 1,15 milhão



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira os números:

1ª coluna: 1

2ª coluna: 1

3ª coluna: 6

4ª coluna: 9

5ª coluna: 9

6ª coluna: 7

7ª coluna: 8

+Milionária 286 - R$ 160 milhões



O apostador preenche de seis a 12 números (01 a 50), além de dois a seis trevos da sorte (01 a 06). A combinação para a vitória no sorteio é de seis dezenas e dois trevos.

Confira as dezenas: 15 - 19 - 20 - 30 - 35 - 45

Trevos da sorte: 3 e 6

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.