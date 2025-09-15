Lotofácil 3487, Quina 6827 e outras loterias: números sorteados (15/9)

A Caixa sorteia nesta segunda-feira (15/9) os concursos da Lotofácil 3487, Quina 6827, Lotomania 2823, Dupla Sena 2860 e Super Sete 746.



O evento é realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas atualiza todos os resultados em tempo real.

Confira as loterias desta segunda-feira (15/9)

Lotofácil 3487 - R$ 6 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.







Confira as dezenas: 02-08-09-12-13-17-18-26-41-44-61-67-76-77-79-80-82-84-87-90

Quina 6827 - R$ 10,6 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.



Confira as dezenas: 01-52-53-66-78

Lotomania 2823 - R$ 3,4 milhões

São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.





Confira as dezenas: 02-08-09-12-13-17-18-26-41-44-61-67-76-77-79-80-82-84-87-90

Dupla Sena 2860 - R$ 9,2 milhões

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.





Confira as dezenas:



1º sorteio: 08-18-41-42-48-50



2º sorteio: 01-11-15-22-26-42

Super Sete 746 - R$ 1,05 milhão

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.







Confira as dezenas:



Coluna 1:

Coluna 2:

Coluna 3:

Coluna 4:

Coluna 5:

Coluna 6:

Coluna 7:

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.



Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.



Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).



Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.