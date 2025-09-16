Assine
overlay
Início Nacional
LOTERIAS

Aposta de R$ 3 de Minas fatura mais de R$ 11 milhões na Quina

Sortudo fez aposta de 5 números e acertou o resultado do concurso 6828 da Quina, sorteada nesta terça-feira (16/9)

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
16/09/2025 21:30

compartilhe

Siga no
x
Bilhete da Quina
Bilhete da Quina crédito: Agência Brasil

Uma aposta de Unaí, no Noroeste do estado, acertou as cinco dezenas sorteadas na Quina 6828 e faturou R$ 11.715.102,56.

Os números sorteados foram: 53 - 54 - 62 - 66 - 77. Confira as outras loterias sorteadas nesta terça.

Leia Mais


O ganhador fez o jogo vencedor na lotérica Quina de Ouro e pagou R$ 3 na aposta mínima, de 5 números.

A quadra teve 44 acertadores que vão receber R$ 12.447,61. Já o terno paga R$ 140,03 aos 3.725 apostadores. A dupla tem o prêmio de R$ 5,23 para 99.560 acertadores.

O próximo concurso da Quina tem prêmio estimado em R$ 600 mil e será sorteado nesta quarta-feira (17/9).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Tópicos relacionados:

aposta concurso ganhador loteria milhoes quina vencedor

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay