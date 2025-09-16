Aposta de R$ 3 de Minas fatura mais de R$ 11 milhões na Quina

Uma aposta de Unaí, no Noroeste do estado, acertou as cinco dezenas sorteadas na Quina 6828 e faturou R$ 11.715.102,56.

Os números sorteados foram: 53 - 54 - 62 - 66 - 77. Confira as outras loterias sorteadas nesta terça.



O ganhador fez o jogo vencedor na lotérica Quina de Ouro e pagou R$ 3 na aposta mínima, de 5 números.

A quadra teve 44 acertadores que vão receber R$ 12.447,61. Já o terno paga R$ 140,03 aos 3.725 apostadores. A dupla tem o prêmio de R$ 5,23 para 99.560 acertadores.

O próximo concurso da Quina tem prêmio estimado em R$ 600 mil e será sorteado nesta quarta-feira (17/9).

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.