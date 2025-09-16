Aposta de R$ 3 de Minas fatura mais de R$ 11 milhões na Quina
Sortudo fez aposta de 5 números e acertou o resultado do concurso 6828 da Quina, sorteada nesta terça-feira (16/9)
compartilheSiga no
Uma aposta de Unaí, no Noroeste do estado, acertou as cinco dezenas sorteadas na Quina 6828 e faturou R$ 11.715.102,56.
Os números sorteados foram: 53 - 54 - 62 - 66 - 77. Confira as outras loterias sorteadas nesta terça.
Leia Mais
O ganhador fez o jogo vencedor na lotérica Quina de Ouro e pagou R$ 3 na aposta mínima, de 5 números.
A quadra teve 44 acertadores que vão receber R$ 12.447,61. Já o terno paga R$ 140,03 aos 3.725 apostadores. A dupla tem o prêmio de R$ 5,23 para 99.560 acertadores.
O próximo concurso da Quina tem prêmio estimado em R$ 600 mil e será sorteado nesta quarta-feira (17/9).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.