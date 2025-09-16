Mega-Sena 2915 e outras loterias: veja os números sorteados (16/9)

A Caixa sorteia nesta terça-feira (16/9) os concursos da Mega-Sena 2915, Lotofácil 3488, Quina 6828, Timemania 2295 e Dia de Sorte 1116.

O evento é realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.



Loterias desta terça-feira (16/9)



Mega-Sena 2915 - R$ 27 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 10 - 11 - 15 - 38 - 52 - 60

Premiação

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 50.164,01

4 acertos: 2.648 apostas ganhadoras, R$ 1.030,47

Próximo sorteio: R$ 33 milhões (18/9)

Lotofácil 3488 - R$ 1,8 milhão

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 22 - 25

Premiação

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 663.523,03 (Matão-SP e Sertãozinho-SP)

14 acertos: 234 apostas ganhadoras, R$ 1.698,72

13 acertos: 8176 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 113213 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 539721 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 1,8 milhão (17/9)

Quina 6828 - R$ 12 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 53 - 54 - 62 - 66 - 77

Premiação

5 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 11.715.102,56 (Unaí-MG)

4 acertos: 44 apostas ganhadoras, R$ 12.447,61

3 acertos: 3.725 apostas ganhadoras, R$ 140,03

2 acertos: 99.560 apostas ganhadoras, R$ 5,23

Próximo sorteio: R$ 600 mil (17/9)

Timemania 2295 - R$ 25 milhões

O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 01 - 20 - 27 - 32 - 47 - 74 - 77

Time do Coração: São Bernardo/SP

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 42.080,07

5 acertos: 210 apostas ganhadoras, R$ 1.717,55

4 acertos: 3.968 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 39.535 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 9.263 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Próximo sorteio: R$ 25,5 milhões (18/9)

Dia de Sorte 1116 - R$ 400 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 01 - 04 - 11 - 19 - 21 - 22 - 25

Mês da sorte: Outubro

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 47 apostas ganhadoras, R$ 1.885,85

5 acertos: 1.244 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 14.703 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: 60.027 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio: R$ 650 mil (18/9)

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.