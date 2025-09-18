Bolão da Grande BH fatura mais de R$ 2 milhões na Lotofácil 3490

Um bolão de Esmeraldas, na Grande BH, fez uma aposta de 17 números no concurso 3490 da Lotofácil e acertou os 15 números da loteria sorteada nesta quinta-feira (18/9).



Os números sorteados foram: 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 23 - 25. Os sortudos de Esmeraldas vão dividir o prêmio principal da Lotofácil com outros dois ganhadores: uma aposta simples, de 15 números, de Brasília e, outra, de Cuiabá-MT. A aposta da capital federal foi simples, com 15 números. Já o jogo cuiabano foi de 16 dezenas, em um bolão de 3 cotas.



O bolão de Minas tem 12 cotas e vai ratear R$ 2.133.812,76. Com isso, cada participante vai faturar pouco mais de R$ 177 mil.

Confira as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira. A Mega-Sena acumulou e pode pagar R$ 40 milhões no próximo sábado (20/9).







Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.