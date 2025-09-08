Lotofácil: aposta da Grande BH leva quase R$ 1 milhão

Um apostador de Contagem, na Grande BH, acertou os 15 números da Lotofácil 3481, sorteada nesta segunda-feira (8/9). Ele divide o prêmio principal com outro sortudo, de Campo Novo do Parecis (MT). Cada um faturou R$ 896.148,61.

Os número sorteados foram: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 10 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24. Confira as outras loterias sorteadas nesta segunda-feira.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.