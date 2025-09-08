Lotofácil 3481, Quina 6821 e outras loterias: números sorteados (8/9)

A Caixa sorteia nesta segunda-feira (8/9) os concursos da Lotofácil 3481, Quina 6821, Lotomania 2820, Dupla Sena 2857 e Super Sete 743.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas atualiza todos os resultados em tempo real.



Confira as loterias desta segunda-feira (8/9)



Lotofácil 3481 - R$ 1,8 milhão



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas:









Quina 6821 - R$ 620 mil



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.



Confira as dezenas: 15 - 41 - 59 - 72 - 79

Lotomania 2820 - R$ 1,2 milhão



São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas:

Dupla Sena 2857 - R$ 7,5 milhões



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.



Confira as dezenas:

1º sorteio:

2º sorteio:

Super Sete 743 - R$ 750 mil



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas:

Coluna 1: 1

Coluna 2: 4

Coluna 3: 2

Coluna 4: 4

Coluna 5: 8

Coluna 6: 1

Coluna 7: 1

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.