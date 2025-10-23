Mega-Sena 2931 e outras loterias: confira os números sorteados (23/10)

A Caixa sorteia nesta quinta-feira (23/10) os concursos Mega-Sena 2931, Quina 6860, Lotofácil 3520, Timemania 2311 e Dia de Sorte 1132.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.



Confira as loterias desta quinta-feira (23/10)

Mega-Sena 2931 - R$ 85 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 14 - 24 - 29 - 32 - 46 - 48

Premiação

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 49 apostas ganhadoras, R$ 43.893,90

4 acertos: 3.987 apostas ganhadoras, R$ 889,20

Próximo sorteio: 18/10 - R$ 48 milhões

Lotofácil 3520 - R$ 10 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas:

Premiação

15 acertos:

14 acertos:

13 acertos:

12 acertos:

11 acertos:

Próximo sorteio:

Quina 6860 - R$ 14,5 mil

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números:

Premiação

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

2 acertos:

Próximo sorteio:

Timemania 2311 - R$ 38 milhões

Na Timemania, o participante deve escolher dez números de 01 a 80 e torcer para que sete sejam sorteados. Também é preciso preencher o "Time do Coração".

Confira as dezenas:

Premiação

7 acertos:

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

Time do coração:

Próximo sorteio:

Dia de Sorte 1132 - R$ 4,8 milhões

O jogador tem de cravar sete números de 01 a 31 para embolsar a fortuna. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas.

Confira as dezenas:

Mês da Sorte:

Premiação

7 acertos:

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

Mês da Sorte:

Próximo sorteio:

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.