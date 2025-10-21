Assine
overlay
Início Nacional
MEGA-SENA

Mega-Sena 2930 acumula e vai a R$ 85 milhões; 5 mineiros acertam a quina

Neste concurso, 70 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
21/10/2025 21:06 - atualizado em 21/10/2025 21:14

compartilhe

SIGA
x
Não houve ganhadores na Mega-Sena desta terça-feira (21/10)
Não houve ganhadores na Mega-Sena desta terça-feira (21/10) crédito: Caixa/Reprodução

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2930, sorteadas nesta terça-feira (21/10). Com isso, o prêmio acumulou novamente, e a estimativa é que alcance R$ 85 milhões no próximo sorteio, que acontece na quinta-feira (23/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As dezenas sorteadas na Mega-Sena 2930 foram: 01 - 11 - 13 - 14 - 36 - 45.

Setenta apostas ganhadoras acertaram cinco dezenas, entre elas cinco apostas de Minas Gerais, provenientes das cidades de Belo Horizonte, Ibertioga, Janaúba, Patos de Minas e Teixeiras. Cada ganhador recebeu R$ 40.435,71. Todas as apostas foram simples, exceto a de Patos de Minas, que foi realizada por meio de um bolão.

Leia Mais

Outros 5.175 jogos vencedores acertaram quatro números; cada um deles leva R$ 901,57.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

Tópicos relacionados:

da mega mega-sena quina

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay