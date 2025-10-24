Vídeo: mulher celebra fim do tratamento de câncer de mama

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um dia comum de trânsito em Atibaia (SP) se tornou um vídeo emocionante nas redes sociais. Nas imagens, motoristas e passageiros buzinam e comemoram ao cruzar com o carro da doceira Carla Dias, de 41 anos, que celebrava o fim do tratamento contra o câncer de mama. A mulher, especialista em pudins, voltou para casa em um carro decorado, anunciando que venceu a batalha contra a doença.

Nas imagens, a empresária aparece no banco do carona de um carro decorado com balões cor-de-rosa, símbolo da campanha Outubro Rosa, acenando e sorrindo enquanto buzinas e aplausos ecoam pelas ruas. O gesto inusitado rapidamente viralizou, emocionando milhares de pessoas e inspirando quem enfrenta ou já enfrentou a doença.

“Ontem vivi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Foram gestos, abraços e olhares que me lembraram o quanto o amor cura. Cada demonstração de carinho… de quem nunca me viu… vibrando comigo… me fez acreditar ainda mais: o ser humano tem salvação! Vencemos, gente! E seguimos firmes, com muita fé e gratidão”, escreveu Carla ao publicar o vídeo.

Em junho de 2025, Carla descobriu um nódulo no seio durante o banho. Inicialmente, não imaginava que se tratava de algo sério, mas exames de ultrassonografia e complementares confirmaram o câncer de mama. No dia 26 de junho, iniciou o tratamento com quimioterapia, enfrentando nove ciclos. Durante a batalha, ela raspou os cabelos e manteve uma rotina com exercícios físicos e passeios, estratégias que ajudaram a manter o bem-estar físico e emocional durante a jornada.

“Era tanto medo, insegurança, revolta…Eu não sabia se meu corpo aguentaria, se chegaria bem até aqui… se eu estaria viva. Mas com o tempo fui entendendo que câncer não é sentença de morte. Fui aprendendo sobre o tratamento, confiando nos médicos, fazendo as pazes com Deus… E o que vivi entre a primeira e a última quimio foi pura transformação e aprendizado”, relatou.

Mãe de duas meninas de 12 e 8 anos, Carla planeja retomar suas atividades profissionais e continuar compartilhando sua história de superação. “Cada demonstração de carinho me fez acreditar ainda mais. Vencemos, e seguimos firmes, com muita fé e gratidão”, concluiu.