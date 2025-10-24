Assine
EMOCIONANTE

Vídeo: mulher celebra fim do tratamento de câncer de mama

Doceira voltou para casa com o carro decorado, gerando muitas buzinas e aplausos no trânsito

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
24/10/2025 12:51

Carla comemorou fim das sessões de terapia
Carla comemorou fim das sessões de terapia

Um dia comum de trânsito em Atibaia (SP) se tornou um vídeo emocionante nas redes sociais. Nas imagens, motoristas e passageiros buzinam e comemoram ao cruzar com o carro da doceira Carla Dias, de 41 anos, que celebrava o fim do tratamento contra o câncer de mama. A mulher, especialista em pudins, voltou para casa em um carro decorado, anunciando que venceu a batalha contra a doença.

Nas imagens, a empresária aparece no banco do carona de um carro decorado com balões cor-de-rosa, símbolo da campanha Outubro Rosa, acenando e sorrindo enquanto buzinas e aplausos ecoam pelas ruas. O gesto inusitado rapidamente viralizou, emocionando milhares de pessoas e inspirando quem enfrenta ou já enfrentou a doença.

 “Ontem vivi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Foram gestos, abraços e olhares que me lembraram o quanto o amor cura. Cada demonstração de carinho… de quem nunca me viu… vibrando comigo… me fez acreditar ainda mais: o ser humano tem salvação! Vencemos, gente! E seguimos firmes, com muita fé e gratidão”, escreveu Carla ao publicar o vídeo.

Em junho de 2025, Carla descobriu um nódulo no seio durante o banho. Inicialmente, não imaginava que se tratava de algo sério, mas exames de ultrassonografia e complementares confirmaram o câncer de mama. No dia 26 de junho, iniciou o tratamento com quimioterapia, enfrentando nove ciclos. Durante a batalha, ela raspou os cabelos e manteve uma rotina com exercícios físicos e passeios, estratégias que ajudaram a manter o bem-estar físico e emocional durante a jornada.

“Era tanto medo, insegurança, revolta…Eu não sabia se meu corpo aguentaria, se chegaria bem até aqui… se eu estaria viva. Mas com o tempo fui entendendo que câncer não é sentença de morte. Fui aprendendo sobre o tratamento, confiando nos médicos, fazendo as pazes com Deus… E o que vivi entre a primeira e a última quimio foi pura transformação e aprendizado”, relatou.

Mãe de duas meninas de 12 e 8 anos, Carla planeja retomar suas atividades profissionais e continuar compartilhando sua história de superação. “Cada demonstração de carinho me fez acreditar ainda mais. Vencemos, e seguimos firmes, com muita fé e gratidão”, concluiu. 

