OUTUBRO ROSA

Ômega 3 e vitamina D podem ajudar no tratamento do câncer de mama

Novas pesquisas apontam que suplementação tem papel crucial na prevenção de inflamações silenciosas e no suporte ao bem-estar de pacientes

23/10/2025 13:00

Consumo de suplementos com base científica tem se mostrado um dos mercados mais promissores do mundo
Consumo de suplementos com base científica tem se mostrado um dos mercados mais promissores do mundo

Outubro é considerado o mês de conscientização sobre o câncer de mama, doença que afeta mais de 73 mil mulheres no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Com isso, durante o período, cresce também a atenção para hábitos que ajudam a cuidar da saúde da mulher de forma integral.

Para além dos exames regulares e do acompanhamento médico, estudos brasileiros mostram que nutrientes como vitamina D e ômega-3 podem ter papel importante no bem-estar e na recuperação durante o tratamento, como complemento aos tratamentos indicados pelos profissionais da saúde.

Uma pesquisa da Faculdade de Medicina de Botucatu (UNESP), divulgada pelo Governo do Estado de São Paulo, apontou que a suplementação de vitamina D pode melhorar a resposta de mulheres com câncer de mama à quimioterapia.

A pesquisa avaliou 80 pacientes acima de 45 anos submetidas à quimioterapia neoadjuvante - quando o tratamento é utilizado para facilitar a cirurgia de retirada do tumor -, divididas em dois grupos: um recebeu 2.000 UI diárias de vitamina D, enquanto o outro foi tratado com placebo. Após seis meses, o estudo levantou que 43% das mulheres suplementadas apresentaram desaparecimento completo da doença, índice significativamente superior aos 24% observados no grupo controle.

Segundo os especialistas, o resultado revela que, mesmo em doses baixas, a vitamina D pode potencializar os efeitos da quimioterapia e contribuir para uma resposta mais eficaz ao tratamento. Um outro estudo realizado pela Universidade Federal do Ceará (UFC) revelou que a combinação de vitamina D e ômega-3 pode ajudar a reduzir inflamações, fortalecer o sistema imunológico e melhorar o bem-estar das pacientes.

Para a nutricionista, mestre e doutora pela USP e membro do Conselho Científico da Vhita, marca de suplementos voltada para longevidade e saúde preventiva, Aline David, mesmo que a suplementação não substitua o tratamento oncológico, ela pode ser uma ferramenta complementar importante.

“Além do suporte durante o tratamento, a suplementação pode ser uma estratégia preventiva, auxiliando na manutenção da saúde geral. Ela atua em pontos fundamentais do organismo, incluindo saúde mitocondrial, equilíbrio hormonal e controle de inflamações silenciosas. Com orientação profissional, a reposição nutricional pode contribuir para mais energia, vitalidade e qualidade de vida durante o tratamento, além de apoiar a recuperação e resistência do corpo”, comenta.

O interesse pelo tema acompanha o crescimento do mercado brasileiro de suplementos. Segundo dados da Interplayers, o segmento de vitaminas e suplementos registrou aumento de 37% no volume de unidades vendidas e 29% no faturamento, entre março de 2024 e fevereiro de 2025. O levantamento mostra ainda que, apenas no período de janeiro a fevereiro deste ano, esses índices chegaram a 41% e 32%, respectivamente, frente ao mesmo período do ano passado.

O setor tem atraído ainda a atenção de investidores. Entre março de 2023 e abril de 2025, foram registradas ao menos 20 fusões e aquisições envolvendo empresas do ramo no Brasil. Segundo Leonardo Tonini, CEO da Emerge Ventures, empresa especializada em acelerar negócios no setor de consumo que investe em marcas como a Vhita, o setor vive uma nova fase de consolidação. “Hoje, há uma mudança cultural importante e as pessoas estão mais conscientes sobre o impacto de hábitos preventivos. O consumo de suplementos com base científica tem se mostrado um dos mercados mais promissores do mundo."

