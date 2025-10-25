Mulher que matou namorado com 40 facadas pode ter assassinado o ex-marido

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A professora de estética presa nessa sexta (24/10) sob suspeita de matar o namorado a tesouradas e enterrar o corpo no quintal de casa, em Bebedouro, no interior de São Paulo, também será investigada pela morte do ex-marido.

Segundo a Polícia Civil, Jussara Luzia Fernandes, de 62 anos, confessou ter matado Alex Sandro da Silva Rocha, de 21. A mulher foi presa em flagrante depois de contar a policiais civis que enterrou no quintal de casa o corpo do companheiro, ao atingi-lo com golpes de tesoura durante uma discussão na noite do último dia 21.

O corpo do jovem foi levado ao IML e o laudo inicial indicou perfurações com ao menos 40 tesouradas. Os golpes atingiram principalmente o tórax e a parte posterior da vítima, segundo a perícia.

Mais uma morte investigada

O homicídio levantou suspeita sobre envolvimento da professora também na morte do ex-marido, em janeiro. À época, o então companheiro de Jussara, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado morto dentro da piscina da mesma casa em que Alex Sandro foi enterrado, no Bairro Eldorado, em Bebedouro.

Na época, o laudo necroscópico apontou afogamento como causa do óbito, conforme informações divulgadas inicialmente pelo G1 e confirmadas pelo UOL com uma fonte da Secretária da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP). A reportagem tentou contato com o 2º DP com questionamentos sobre a nova investigação, mas o órgão não disponibilizou informações.

Em entrevista ao G1, o delegado do caso, João Vitor Silvério, do 2º DP de Bebedouro, afirmou que Jussara, à época dos fatos, disse ter se deparado com o então companheiro já caído e morto na piscina quando chegou em casa.

Na ocasião, "foi feito um boletim por morte suspeita e, ao que consta, esse laudo necroscópico foi que a morte foi por afogamento", informou Silvério. "Mas diante de tudo o que foi apurado com relação ao crime [de ontem], esse caso anterior com certeza merece uma investigação mais aprofundada", acrescentou.

Relembre o caso

Jussara foi presa nessa sexta-feira após denúncia anônima recebida pela Guarda Civil Municipal (GCM) e encaminhada à Polícia Civil. Os agentes civis foram até sua casa, onde ela, inicialmente, negou ter cometido qualquer crime. Os policiais perceberam um buraco recém-aberto no quintal da casa e a suspeita alegou ter enterrado um cachorro no local. Na sequência, ela entrou em contradição e confessou o homicídio.

O Corpo de Bombeiros removeu o corpo e o transportou ao IML, onde o laudo inicial apontou perfurações com ao menos 40 tesouradas.

Em depoimento, a suspeita alegou ter agido após sofrer agressões e ameaças de Alex, segundo as investigações. Durante as buscas em sua casa, foram apreendidos celulares, uma faca, um par de sandálias com manchas, aparentemente, de sangue, além de documentos da vítima e da investigada, conforme informado em nota pela 2ª DP de Bebedouro.

Jussara responde pelo crime de ocultação de cadáver e é investigada por homicídio. Ela foi encaminhada ontem à Cadeia Pública Feminina de Bebedouro e passará ainda hoje por audiência de custódia. O caso segue sob investigação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Bebedouro.

Suspeita alega autodefesa

Jussara alega que matou o namorado para se defender. De acordo com o delegado, ela relatou que, na noite do crime, teve uma discussão com Alex Sandro, que ficou agressivo, pegou uma faca e a ameaçou.

Ela disse que já tinha sido agredida antes pelo companheiro. Os dois estavam juntos há cinco meses e moravam na mesma casa.

O filho de Jussara sabia do crime cometido e orientou a mãe a não procurar a polícia. De acordo com o delegado, na mesma noite do homicídio, o filho tomou conhecimento do caso e disse à mãe que o melhor seria aguardar alguns dias antes de se entregar, provavelmente para evitar uma prisão em flagrante. Em seguida, segundo policiais, ele levou o corpo da vítima para parte de trás da casa e cobriu com um lençol.

A professora pagou R$ 50 a um homem para cavar o buraco no quintal. Ela afirmou a ele que iria enterrar um cachorro. Ela também afirmou às autoridades que enterrou o corpo do jovem sozinha, sem a ajuda de terceiros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem que cavou o buraco foi ouvido e não é considerado suspeito. A polícia não informou se o filho de Jussara vai responder por participação no caso, por ter orientado a mãe a não reportar o crime.