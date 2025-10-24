Assine
MAUS-TRATOS

Polícia resgata 300 animais e encontra dez corpos em abrigo no Rio

A ação ocorreu após a denúncia de maus-tratos de um vizinho e foi conduzida por agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes)

Bia Urgal
Bia Urgal
Repórter
24/10/2025 08:34

Polícia resgata 300 animais e encontra dez corpos em abrigo no Rio
Polícia resgata 300 animais e encontra dez corpos em abrigo no Rio crédito: Tupi

A Polícia Civil resgatou cerca de 300 animais, entre cachorros e gatos, que viviam em situação de maus-tratos em um abrigo em Vargem Grande, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. A ação ocorreu na quinta-feira (22/10), provocada pela denúncia de um vizinho, e foi conduzida por agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

Durante a operação, os agentes encontraram dez corpos de animais em um freezer no abrigo. Segundo a Polícia Civil, o local estava em condições insalubres, com fezes e urina espalhadas pelo chão. Os agentes relataram que animais doentes conviviam no mesmo espaço que outros saudáveis, sem separação ou cuidado adequado.

Como ocorreu o resgate dos animais?

A responsável pela instituição não estava no local no momento da operação. Os animais em condições melhores de saúde foram encaminhados para outras entidades de proteção animal. Já os que estavam debilitados foram levados para um hospital veterinário, onde recebem atendimento especializado.

Polícia resgata 300 animais e encontra dez corpos em abrigo no Rio. Foto: Reprodução
A Polícia Civil abriu inquérito para investigar os maus-tratos e apurar se os corpos encontrados no freezer seriam cremados.

