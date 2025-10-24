Polícia resgata 300 animais e encontra dez corpos em abrigo no Rio

A Polícia Civil resgatou cerca de 300 animais, entre cachorros e gatos, que viviam em situação de maus-tratos em um abrigo em Vargem Grande, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. A ação ocorreu na quinta-feira (22/10), provocada pela denúncia de um vizinho, e foi conduzida por agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

Durante a operação, os agentes encontraram dez corpos de animais em um freezer no abrigo. Segundo a Polícia Civil, o local estava em condições insalubres, com fezes e urina espalhadas pelo chão. Os agentes relataram que animais doentes conviviam no mesmo espaço que outros saudáveis, sem separação ou cuidado adequado.

Como ocorreu o resgate dos animais?

A responsável pela instituição não estava no local no momento da operação. Os animais em condições melhores de saúde foram encaminhados para outras entidades de proteção animal. Já os que estavam debilitados foram levados para um hospital veterinário, onde recebem atendimento especializado.

