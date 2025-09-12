Assine
CRIME

Mulher é presa por maus-tratos contra duas gatas em 'apartamento do terror'

Polícia civil resgata duas gatas em condições de abandono e insalubridade. A suspeita, que vive em Águas Claras, no Distrito Federal, foi presa em flagrante

DC
Davi Cruz
DC
Davi Cruz
Repórter
12/09/2025 13:25

Polícia resgata duas gatas em condições de abandono e insalubridade
Polícia resgata duas gatas em condições de abandono e insalubridade crédito: PCDF/Divulgação

Uma mulher, de 50 anos, foi presa em flagrante por maus-tratos a animais em Águas Claras, no Distrito Federal. A ação ocorreu após cumprimento de mandado de busca e apreensão em um imóvel que os agentes classificaram como “apartamento do terror”. No local, os policiais encontraram duas gatas adultas em situação crítica: sem acesso à água e comida, vivendo em meio a fezes, urina e sujeira acumulada.

Diante do cenário de abandono, os animais foram imediatamente resgatados e encaminhados ao Hospital Veterinário Público de Brasília (HVEP). Em seguida, receberam tratamento em uma clínica particular e seguem sob os cuidados de protetores independentes. 

A prisão realizada nessa quinta-feira (11/9) foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA). A responsável pelo apartamento foi autuada pela prática de maus-tratos, crime previsto no artigo 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98.

overflay