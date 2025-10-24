Assine
MORTES EM FAMÍLIA

Laudo revela causa da morte de influenciadora e filha no Rio de Janeiro

Corpos dela e de sua filha, Miana Sophya Santos, de 15 anos, foram encontrados no último dia 9, em um apartamento na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste

Bia Urgal
Bia Urgal
Repórter
24/10/2025 11:55

A Polícia Civil confirmou, nesta sexta-feira (24/10), que a influenciadora Lidiane Aline Lourenço, de 33 anos, morreu intoxicada por monóxido de carbono. Os corpos dela e da filha, Miana Sophya Santos, de 15 anos, foram encontrados no último dia 9, em um apartamento na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

De acordo com os exames realizados pelo Instituto Médico-Legal (IML), a causa da morte de Lidiane foi a inalação do gás tóxico. A perícia de local já havia apontado irregularidades nas instalações de gás do imóvel, indício confirmado pelo resultado do laudo.

O que mostrou o laudo sobre a adolescente?

Por causa do estado avançado de decomposição do corpo da adolescente, o exame não foi conclusivo quanto à causa exata da morte de Miana Sophya.

Lidiane Aline Lourenço, de 33 anos. Foto: Reprodução/Redes Sociais

O caso continua sob responsabilidade da 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca), que apura as circunstâncias do caso e eventuais responsabilidades pelas falhas nas instalações. A polícia pretende ouvir técnicos e responsáveis pelo sistema de gás do edifício.

familia gas mortes rio-de-janeiro

