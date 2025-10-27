Dia do Servidor Público: conheça a origem do 'feriado' de 28 de outubro

O dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público, muitas vezes gera dúvidas sobre folgas e o funcionamento de serviços. A data é um ponto facultativo, e apenas os funcionários da administração pública têm direito à folga.

É comum que governos estaduais e municipais movam o ponto facultativo para uma sexta ou segunda-feira próxima, com o objetivo de criar um fim de semana prolongado, como é o caso deste ano. Os Governos Federal e do Estado de Minas Gerais e a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) optaram por antecipar a data para esta segunda (27/10).

Por que 28/10 é Dia do Servidor Público?

A origem da data marca um momento decisivo na organização do serviço público no Brasil, ocorrido em 1939, durante o governo de Getúlio Vargas. A homenagem está diretamente ligada à criação das leis que regem a carreira dos servidores.

O marco legal que consolidou a data foi o decreto-lei nº 1.713, de 28 de outubro de 1939. Essa legislação estabeleceu o primeiro Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, definindo direitos, deveres e responsabilidades da categoria. Antes disso, as regras eram esparsas e sem uma padronização nacional.

A criação do estatuto foi um passo fundamental para profissionalizar o funcionalismo, estabelecendo critérios claros para ingresso, promoção e aposentadoria. A escolha do dia 28 de outubro para a comemoração, portanto, celebra a assinatura desse documento histórico que organizou e valorizou a categoria.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

A principal confusão em torno da data ocorre porque ela não é um feriado nacional, mas sim um ponto facultativo. Isso significa que a dispensa do trabalho não é obrigatória e depende de uma decisão de cada esfera do governo. Entenda como funciona na prática:

Ponto facultativo: é uma data em que o trabalho é dispensado por decreto do poder público. A decisão vale, obrigatoriamente, apenas para os servidores das repartições daquela esfera de governo (federal, estadual ou municipal). Empresas privadas não são obrigadas a conceder folga.

Feriado nacional: é estabelecido por lei federal e vale para todo o território nacional, tanto para o setor público quanto para o privado. Exemplos incluem o Dia da Independência (7 de setembro) e o Natal (25 de dezembro).

Quem tem direito à folga: no Dia do Servidor Público, apenas os funcionários da administração pública federal, estadual ou municipal têm direito à folga, conforme o decreto emitido por cada poder.

Transferência da data: é comum que governos estaduais e municipais movam o ponto facultativo para uma sexta-feira ou segunda-feira próxima, com o objetivo de criar um fim de semana prolongado e estimular o turismo local.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata