Confira o que abre e fecha em BH nesta segunda (27/10), Dia do Servidor
Com ponto facultativo, limpeza urbana e outros serviços da Prefeitura vão funcionar normalmente
Em função do Dia do Servidor Público, a prefeitura de Belo Horizonte decretou ponto facultativo para os servidores municipais da capital na segunda-feira (27/10). Assim, diversos órgãos públicos não funcionarão amanhã.
Confira os estabelecimentos do município que estarão abertos neste dia.
Parques e Zoológicos
ZOOBOTÂNICA (Zoológico, Jardim Botânico e Aquário do Rio São Francisco)
A Zoobotânica fica fechada às segundas-feiras para manutenção
PARQUES ABERTOS
Das 6h às 21h
Parque Jacques Cousteau
Das 7h às 18h
- Parque Bandeirante Silva Ortiz
- Parque Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho),
- Parque da Vila Pantanal
- Parque da Vila Santa Sofia
- Parque do Bairro Diamante (Colina)
- Parque do Bairro Havaí (Estrelinha)
- Parque do Conjunto Estrela Dalva
- Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara (Parquinho)
- Parque Ecológico Pedro Machado
- Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva
- Parque Elias Michel Farah
- Parque Municipal Tião dos Santos
- Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello
Das 8h às 18h
- Parque da Matinha
- Parque Professor Guilherme Lage
Das 8h às 21h
- Mirante do Mangabeiras
Das 7h às 17h
- Parque Alexander Brandt
- Parque Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes (Madri)
- Parque do Bairro Jardim Leblon
PARQUES FECHADOS
- Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Parque Municipal)
- Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado
- Parque Ecológico do Bairro Universitário
- Parque José Lopes dos Reis (Baleares)
- Parque Nossa Senhora da Piedade
- Parque Primeiro de Maio
- Parque Aggeo Pio Sobrinho
- Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira (Parque do Aeroporto)
- Parque Ecológico Roberto Burle Marx (Parque das Águas)
- Parque da Serra do Curral
- Parque das Mangabeiras - Maurício Campos
- Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo (Ecológico da Pampulha)
- Parque Ecológico Marcus Pereira Mello
- Parque José Dazinho Pimenta
- Parque Mata das Borboletas
- Parque Mosteiro Tom Jobim
- Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila (Julien Rien)
- Parque Rosinha Cadar
- Parque Amílcar Vianna Martins
- Parque Cássia Eller
- Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni (Parque da Cidade Nova)
- Parque Ecológico Renato Azeredo
- Parque-Escola Jardim Belmonte
- Parque Fernão Dias
- Parque Real
- Parque Municipal Ismael de Oliveira Fábregas
- Parque Orlando de Carvalho Silveira (Morro do Bolo)
PARQUES COM ACESSO PERMANENTE
Sem restrição de horários
- Área do Vertedouro da Barragem Santa Lúcia (Bosque Colibri)
- Parque Altamira Costa Nogueira (Santo Antônio)
- Parque das Nações
- Parque do Bairro Planalto
- Parque do Confisco
- Parque do Conjunto Habitacional da Lagoa
- Parque Dona Clara
- Parque Ecológico do Brejinho
- Parque Ecológico e Cultural Fernando Roquete Reis (Vitória)
- Parque Ecológico Jardim Vitória
- Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta (Teixeira Dias)
- Parque Ecológico Vida e Esperança do Tirol
- Parque Goiânia
- Parque Halley Alves Bessa
- Parque Jardim Montanhês
- Parque Jornalista Eduardo Couri (Barragem Santa Lúcia)
- Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira
- Parque Linear do Vale do Arrudas (Centenário)
- Parque Municipal Cerrado
- Parque Municipal do Bairro Trevo
- Parque Municipal Juscelino Kubitschek (JK)
CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro
Abertos das 7h às 17h, exclusivamente para a realização e o atendimento de velórios e sepultamentos. Plantão administrativo para agendamentos: das 7h às 18h.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Diretorias Regionais de Assistência Social – DRAS
Não funciona.
Centros de Referência de Assistência Social – CRAS
Não funciona.
Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS
Não funciona.
Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 – Flávio Marques Lisboa)
Não funciona.
Centro-Dia de Referência para as Pessoas Idosas (Rua Barão de Coromandel, 982 - Barreiro)
Não funciona.
Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar
Funcionam normalmente.
Central de Vagas do SUAS
Plantão 24h no dia 27 de outubro.
Centro Pop Centro Sul (Avenida do Contorno, 10.852 – Barro Preto)
das 8h às 12h.
Centro Pop Lagoinha (Rua Além Paraíba, 101 – Lagoinha)
das 8h às 12h.
Centro POP Leste (Rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta)
das 8h às 12h.
Centro POP Miguilim (Rua Varginha, 210 – Floresta)
das 8h às 16h.
Centro POP Mulher/ CIAM - Rua Comendador Nohme Salomão -73 - Lagoinha
Não funciona.
Serviço Especializado em Abordagem Social
Funciona normalmente, das 9h às 21h.
Serviço de Atenção ao Migrante
Não funciona.
Sepultamento Gratuito
Plantão, das 8h às 17h, na Rua Rio de Janeiro, 1187, 5º andar - Centro. Telefone: (31) 3277- 9834.
Conselho Tutelar (Rua Rio de Janeiro, 1187 - 8º andar - Centro) (31) 3277-1912
Funciona normalmente, em regime de Plantão Centralizado. Atendimento 24h.
Centro de Referência das Juventudes – CRJ (Rua Guaicurus, 50 - Centro)
Não funciona.
Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Perdizes, 336 – Caiçara)
Não funciona.
Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Santa Matilde, 325 – Dom Cabral)
Não funciona.
Centro de Referência LGBT – CRLGBT (Rua Curitiba, 481 – Centro)
Não funciona.
Centro Especializado de Atendimento à Mulher – Benvinda (Rua Hermilo Alves, 34 – Santa Tereza)
Não funciona.
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Banco de Alimentos (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)
Não funciona
Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha - CRESAN
Não funciona
Mercado Distrital do Bairro São Paulo - MDBSP (Rua Maria Pietra Machado, 125 – São Paulo)
Funciona normalmente.
Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana - CAFA (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)
Funciona normalmente.
Direto da Roça
Funcionamento facultativo no dia 27 de outubro.
MDPE - Mercado Distrital do Padre Eustáquio (Rua Pará de Minas, 821 – Padre Eustáquio)
Funciona normalmente.
Feira de Orgânicos
Não funciona.
Feiras Livres
Não funciona.
Feira da Agricultura Urbana e Pontos Regionais
Não funciona.
Feira Modelo da Savassi ( Pça da Savassi - Rua Pernambuco, entre os números 1101 e 1180)
Não funciona. Só acontece às quintas-feiras, das 17h às 22h.
MDCR Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 – Cruzeiro)
Funciona normalmente.
Programa Abastecer
Funciona normalmente.
Restaurantes Populares I, II, III e IV
Funciona normalmente. Entrega de marmitex no café da manhã, almoço e jantar para a população em situação de rua, no Restaurante Popular I - Herbert de Souza (Avenida do Contorno, 11.484 - Centro), devido às obras no local.
Refeitório Popular João Bosco Murta Lages (Câmara Municipal)
Não funciona.
Centros de Vivência Agroecológica - CEVAE's
Não funciona.
EQUIPAMENTOS CULTURAIS
Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte
Fechado.
CENTROS CULTURAIS
Centro Cultural Alto Vera Cruz
Fechado.
Centro Cultural Bairro das Indústrias
Fechado.
Centro Cultural Jardim Guanabara
Aberto para atividades previamente agendadas.
Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira
Aberto para atividades previamente agendadas.
Centro Cultural Lindéia Regina
Aberto para atividades previamente agendadas.
Centro Cultural Padre Eustáquio
Aberto para atividades previamente agendadas.
Centro Cultural Pampulha
Aberto para atividades previamente agendadas.
Centro Cultural Salgado Filho
Fechado.
Centro Cultural São Bernardo
Aberto para atividades previamente agendadas.
Centro Cultural São Geraldo
Aberto para atividades previamente agendadas.
Centro Cultural Urucuia
Aberto para atividades previamente agendadas.
Centro Cultural Usina de Cultura
Fechado.
Centro Cultural Vila Fátima
Fechado.
Centro Cultural Venda Nova
Aberto para atividades previamente agendadas.
Centro Cultural Vila Marçola
Aberto para atividades previamente agendadas.
Centro Cultural Vila Santa Rita
Aberto para atividades previamente agendadas.
Centro Cultural Zilah Spósito
Fechado.
CENTROS DE REFERÊNCIA
Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado
Fechado.
Centro de Referência das Culturas Urbanas
Fechado.
CINEMA
Cine Santa Tereza
Sem programação.
MUSEUS
Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design
Fechado.
Museu Casa Kubitschek
Fechado.
Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB)
Fechado.
Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS-BH)
Fechado.
Museu da Moda de Belo Horizonte (MuMo)
Fechado.
TEATROS
Teatro Marília
Sem programação.
Teatro Francisco Nunes
Sem programação.
Teatro Raul Belém Machado
Sem programação.
POSTOS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA
CAT Sede
Fechado nos dias 25, 26 e 27 de outubro.
CAT Veveco
Fechado no dia 27 de outubro.
CAT Mercado das Flores
Aberto.
SAÚDE
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Hospital Metropolitano Odilon Behrens, a Central de Internação, o SAMU, o Serviço de urgência Psiquiátrica Noturno, os Centros de Referência em Saúde Mental e os laboratórios das UPAs
Funcionam normalmente, 24h.
Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais
Funciona das 8h às 18h.
Centros de Saúde, Central de Atendimento a Liminares, Centros de Esterilização de Cães e Gatos, Laboratórios regionais e Central, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Centro de Controle de Zoonoses, Laboratórios de Zoonoses, Academias da Cidade, Centros de Convivência, Centros de Especialidades Médicas, o Centro de Treinamento e Referência, os Centros de Testagem e Aconselhamento, as Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, o Centro Municipal de Oftalmologia, os Centros de Reabilitação, os Centros de Especialidades Odontológicas, o Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e as Teleconsultas
Não funcionam.
BH RESOLVE
POSTOS DO SINE - BH RESOLVE E BARREIRO
Fechados.
PROCON MUNICIPAL
Fechados.
Agendamento prévio no site ou atendimento virtual no Procon Online, no Portal de Serviços da PBH.
SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR
Fechada.
ESCOLA PROFISSIONALIZANTE RAIMUNDA DA SILVA SOARES
Fechada.
SEGURANÇA
Guarda Municipal
Trabalha normalmente.
Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH)
Funcionamento normal.
DEFESA CIVIL
Funcionamento normal, todos os dias, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados. Os telefones de contato são: 199 e o 3277-8864.
TRÂNSITO E TRANSPORTE
As linhas do transporte coletivo da capital operam normalmente.
LIMPEZA URBANA
Todos os serviços de limpeza urbana serão realizados normalmente.
*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima