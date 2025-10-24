Confira o que abre e fecha em BH nesta segunda (27/10), Dia do Servidor

Em função do Dia do Servidor Público, a prefeitura de Belo Horizonte decretou ponto facultativo para os servidores municipais da capital na segunda-feira (27/10). Assim, diversos órgãos públicos não funcionarão amanhã.

Confira os estabelecimentos do município que estarão abertos neste dia.

Parques e Zoológicos

ZOOBOTÂNICA (Zoológico, Jardim Botânico e Aquário do Rio São Francisco)

A Zoobotânica fica fechada às segundas-feiras para manutenção

PARQUES ABERTOS

Das 6h às 21h

Parque Jacques Cousteau

Das 7h às 18h

Parque Bandeirante Silva Ortiz

Parque Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho),

Parque da Vila Pantanal

Parque da Vila Santa Sofia

Parque do Bairro Diamante (Colina)

Parque do Bairro Havaí (Estrelinha)

Parque do Conjunto Estrela Dalva

Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara (Parquinho)

Parque Ecológico Pedro Machado

Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva

Parque Elias Michel Farah

Parque Municipal Tião dos Santos

Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello

Das 8h às 18h

Parque da Matinha

Parque Professor Guilherme Lage

Das 8h às 21h

Mirante do Mangabeiras

Das 7h às 17h

Parque Alexander Brandt

Parque Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes (Madri)

Parque do Bairro Jardim Leblon

PARQUES FECHADOS

Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Parque Municipal)

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado

Parque Ecológico do Bairro Universitário

Parque José Lopes dos Reis (Baleares)

Parque Nossa Senhora da Piedade

Parque Primeiro de Maio

Parque Aggeo Pio Sobrinho

Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira (Parque do Aeroporto)

Parque Ecológico Roberto Burle Marx (Parque das Águas)

Parque da Serra do Curral

Parque das Mangabeiras - Maurício Campos

Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo (Ecológico da Pampulha)

Parque Ecológico Marcus Pereira Mello

Parque José Dazinho Pimenta

Parque Mata das Borboletas

Parque Mosteiro Tom Jobim

Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila (Julien Rien)

Parque Rosinha Cadar

Parque Amílcar Vianna Martins

Parque Cássia Eller

Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni (Parque da Cidade Nova)

Parque Ecológico Renato Azeredo

Parque-Escola Jardim Belmonte

Parque Fernão Dias

Parque Real

Parque Municipal Ismael de Oliveira Fábregas

Parque Orlando de Carvalho Silveira (Morro do Bolo)

PARQUES COM ACESSO PERMANENTE

Sem restrição de horários

Área do Vertedouro da Barragem Santa Lúcia (Bosque Colibri)

Parque Altamira Costa Nogueira (Santo Antônio)

Parque das Nações

Parque do Bairro Planalto

Parque do Confisco

Parque do Conjunto Habitacional da Lagoa

Parque Dona Clara

Parque Ecológico do Brejinho

Parque Ecológico e Cultural Fernando Roquete Reis (Vitória)

Parque Ecológico Jardim Vitória

Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta (Teixeira Dias)

Parque Ecológico Vida e Esperança do Tirol

Parque Goiânia

Parque Halley Alves Bessa

Parque Jardim Montanhês

Parque Jornalista Eduardo Couri (Barragem Santa Lúcia)

Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira

Parque Linear do Vale do Arrudas (Centenário)

Parque Municipal Cerrado

Parque Municipal do Bairro Trevo

Parque Municipal Juscelino Kubitschek (JK)

CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro

Abertos das 7h às 17h, exclusivamente para a realização e o atendimento de velórios e sepultamentos. Plantão administrativo para agendamentos: das 7h às 18h.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Diretorias Regionais de Assistência Social – DRAS

Não funciona.

Centros de Referência de Assistência Social – CRAS

Não funciona.

Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS

Não funciona.

Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 – Flávio Marques Lisboa)

Não funciona.

Centro-Dia de Referência para as Pessoas Idosas (Rua Barão de Coromandel, 982 - Barreiro)

Não funciona.

Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar

Funcionam normalmente.

Central de Vagas do SUAS

Plantão 24h no dia 27 de outubro.

Centro Pop Centro Sul (Avenida do Contorno, 10.852 – Barro Preto)

das 8h às 12h.

Centro Pop Lagoinha (Rua Além Paraíba, 101 – Lagoinha)

das 8h às 12h.

Centro POP Leste (Rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta)

das 8h às 12h.

Centro POP Miguilim (Rua Varginha, 210 – Floresta)

das 8h às 16h.

Centro POP Mulher/ CIAM - Rua Comendador Nohme Salomão -73 - Lagoinha

Não funciona.

Serviço Especializado em Abordagem Social

Funciona normalmente, das 9h às 21h.

Serviço de Atenção ao Migrante

Não funciona.

Sepultamento Gratuito

Plantão, das 8h às 17h, na Rua Rio de Janeiro, 1187, 5º andar - Centro. Telefone: (31) 3277- 9834.

Conselho Tutelar (Rua Rio de Janeiro, 1187 - 8º andar - Centro) (31) 3277-1912

Funciona normalmente, em regime de Plantão Centralizado. Atendimento 24h.

Centro de Referência das Juventudes – CRJ (Rua Guaicurus, 50 - Centro)

Não funciona.

Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Perdizes, 336 – Caiçara)

Não funciona.

Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Santa Matilde, 325 – Dom Cabral)

Não funciona.

Centro de Referência LGBT – CRLGBT (Rua Curitiba, 481 – Centro)

Não funciona.

Centro Especializado de Atendimento à Mulher – Benvinda (Rua Hermilo Alves, 34 – Santa Tereza)

Não funciona.

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Banco de Alimentos (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)

Não funciona

Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha - CRESAN

Não funciona

Mercado Distrital do Bairro São Paulo - MDBSP (Rua Maria Pietra Machado, 125 – São Paulo)

Funciona normalmente.

Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana - CAFA (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)

Funciona normalmente.

Direto da Roça

Funcionamento facultativo no dia 27 de outubro.

MDPE - Mercado Distrital do Padre Eustáquio (Rua Pará de Minas, 821 – Padre Eustáquio)

Funciona normalmente.

Feira de Orgânicos

Não funciona.

Feiras Livres

Não funciona.

Feira da Agricultura Urbana e Pontos Regionais

Não funciona.

Feira Modelo da Savassi ( Pça da Savassi - Rua Pernambuco, entre os números 1101 e 1180)

Não funciona. Só acontece às quintas-feiras, das 17h às 22h.

MDCR Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 – Cruzeiro)

Funciona normalmente.

Programa Abastecer

Funciona normalmente.

Restaurantes Populares I, II, III e IV

Funciona normalmente. Entrega de marmitex no café da manhã, almoço e jantar para a população em situação de rua, no Restaurante Popular I - Herbert de Souza (Avenida do Contorno, 11.484 - Centro), devido às obras no local.

Refeitório Popular João Bosco Murta Lages (Câmara Municipal)

Não funciona.

Centros de Vivência Agroecológica - CEVAE's

Não funciona.

EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte

Fechado.

CENTROS CULTURAIS

Centro Cultural Alto Vera Cruz

Fechado.

Centro Cultural Bairro das Indústrias

Fechado.

Centro Cultural Jardim Guanabara

Aberto para atividades previamente agendadas.

Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira

Aberto para atividades previamente agendadas.

Centro Cultural Lindéia Regina

Aberto para atividades previamente agendadas.

Centro Cultural Padre Eustáquio

Aberto para atividades previamente agendadas.

Centro Cultural Pampulha

Aberto para atividades previamente agendadas.

Centro Cultural Salgado Filho

Fechado.

Centro Cultural São Bernardo

Aberto para atividades previamente agendadas.

Centro Cultural São Geraldo

Aberto para atividades previamente agendadas.

Centro Cultural Urucuia

Aberto para atividades previamente agendadas.

Centro Cultural Usina de Cultura

Fechado.

Centro Cultural Vila Fátima

Fechado.

Centro Cultural Venda Nova

Aberto para atividades previamente agendadas.

Centro Cultural Vila Marçola

Aberto para atividades previamente agendadas.

Centro Cultural Vila Santa Rita

Aberto para atividades previamente agendadas.

Centro Cultural Zilah Spósito

Fechado.

CENTROS DE REFERÊNCIA

Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado

Fechado.

Centro de Referência das Culturas Urbanas

Fechado.

CINEMA

Cine Santa Tereza

Sem programação.

MUSEUS

Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design

Fechado.

Museu Casa Kubitschek

Fechado.

Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB)

Fechado.

Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS-BH)

Fechado.

Museu da Moda de Belo Horizonte (MuMo)

Fechado.

TEATROS

Teatro Marília

Sem programação.

Teatro Francisco Nunes

Sem programação.

Teatro Raul Belém Machado

Sem programação.

POSTOS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA

CAT Sede

Fechado nos dias 25, 26 e 27 de outubro.

CAT Veveco

Fechado no dia 27 de outubro.

CAT Mercado das Flores

Aberto.

SAÚDE

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Hospital Metropolitano Odilon Behrens, a Central de Internação, o SAMU, o Serviço de urgência Psiquiátrica Noturno, os Centros de Referência em Saúde Mental e os laboratórios das UPAs

Funcionam normalmente, 24h.

Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais

Funciona das 8h às 18h.

Centros de Saúde, Central de Atendimento a Liminares, Centros de Esterilização de Cães e Gatos, Laboratórios regionais e Central, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Centro de Controle de Zoonoses, Laboratórios de Zoonoses, Academias da Cidade, Centros de Convivência, Centros de Especialidades Médicas, o Centro de Treinamento e Referência, os Centros de Testagem e Aconselhamento, as Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, o Centro Municipal de Oftalmologia, os Centros de Reabilitação, os Centros de Especialidades Odontológicas, o Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e as Teleconsultas

Não funcionam.

BH RESOLVE

POSTOS DO SINE - BH RESOLVE E BARREIRO

Fechados.

PROCON MUNICIPAL

Fechados.

Agendamento prévio no site ou atendimento virtual no Procon Online, no Portal de Serviços da PBH.

SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR

Fechada.

ESCOLA PROFISSIONALIZANTE RAIMUNDA DA SILVA SOARES

Fechada.

SEGURANÇA

Guarda Municipal

Trabalha normalmente.

Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH)

Funcionamento normal.

DEFESA CIVIL

Funcionamento normal, todos os dias, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados. Os telefones de contato são: 199 e o 3277-8864.

TRÂNSITO E TRANSPORTE

As linhas do transporte coletivo da capital operam normalmente.

LIMPEZA URBANA

Todos os serviços de limpeza urbana serão realizados normalmente.

