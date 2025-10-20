Feriado de 28/10 em Minas: o que abre e o que fecha?

O Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, vai alterar a rotina de serviços em todo o estado de Minas Gerais. Por se tratar de um ponto facultativo, a mudança afeta as repartições públicas estaduais e municipais, mas é importante ficar atento ao que funciona para não ser pego de surpresa.

Na prática, o ponto facultativo significa que a folga não é obrigatória e se aplica a funcionários públicos. Por isso, serviços, como comércio, tendem a manter o expediente normal. Já órgãos ligados ao governo estadual e a prefeituras geralmente suspendem as atividades, retomando apenas no dia útil seguinte.

A reportagem preparou um guia com o funcionamento dos principais serviços no estado. A orientação geral vale para a maioria das cidades, mas é sempre bom verificar as regras específicas do seu município, pois pode haver alguma alteração local no calendário.

Guia de funcionamento dos serviços em Minas

Saúde: Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), hospitais e o Samu funcionam normalmente para urgências e emergências.

Segurança Pública: o policiamento militar e civil, além do Corpo de Bombeiros, operam sem alterações, mantendo os plantões e o atendimento de emergência pelo 190 e 193.

Bancos: as agências bancárias abrem em horário normal em todo o estado, pois o ponto facultativo não se aplica ao setor. Contas e boletos com vencimento na data podem ser pagos sem acréscimos nos canais digitais ou presencialmente.

Comércio: supermercados, shoppings e lojas de rua podem funcionar normalmente. A decisão de abrir ou não fica a critério de cada estabelecimento, mas a expectativa é de operação padrão na maior parte do estado.

Repartições Públicas: órgãos estaduais e municipais, como Detran, prefeituras e secretarias, terão horário restrito ou não terão expediente.

Apesar das diretrizes gerais do governo de Minas Gerais, cada município tem autonomia para definir o próprio calendário. A recomendação é consultar os canais oficiais da prefeitura de sua cidade para confirmar o expediente e evitar surpresas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.