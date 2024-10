Comemorado no dia 28 de outubro, o Dia do Servidor Público cairá, neste ano, na segunda-feira, após o segundo turno das eleições. A data foi instituída no governo do ex-presidente Getúlio Vargas (1882-1954), quando foi criado o Conselho Federal do Serviço Público Civil, em 1937.





O dia é considerado ponto facultativo. Sendo assim, as atividades relacionadas ao trabalho não são obrigatórias para certos grupos, mas determinadas por lei ou decisão do empregador.

Estados alteram data





Em 2024, alguns locais anunciaram mudanças excepcionais na comemoração do dia. Confira os estados:





- Ceará (21/10)

- Pará (30/10)

- Goiás (1º/11)

- Paraíba (1º/11)

- Rio Grande do Sul (1º/11)

- Rio Grande do Norte (1º/11)

- Sergipe (1º/11)

- Tocantins (1º/11)

- Mato Grosso do Sul (14/11)





A instância federal não realizou alterações, permanecendo os pontos facultativos previstos na Portaria MGI nº 8.617, de 26 de dezembro 2023.





Calendário dos próximos feriados e pontos facultativos





- 28/10: Dia do Servidor Público (ponto facultativo)

- 2/11: Finados (feriado nacional)

- 15/11: Proclamação da República

- 20/11: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

- 24/12: véspera do Natal (ponto facultativo após as 14h)

- 25/12: Natal (feriados nacional)

- 31/12: véspera do Ano-Novo (ponto facultativo após as 14h)





