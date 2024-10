Saiba como se proteger das fake news no segundo turno das eleições municipais

No dia 27 de outubro, os eleitores de Belo Horizonte voltarão às urnas para decidir quem ocupará o cargo de prefeito pelos próximos quatro anos. A disputa no segundo turno está entre os candidatos Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD) para comandar o executivo municipal.

No primeiro turno, os belo-horizontinos já definiram os 41 vereadores que irão compor a Câmara Municipal e optaram por manter a atual bandeira da cidade. No entanto, mesmo com o segundo turno das eleições municipais se aproximando, o combate à desinformação continua sendo um desafio crucial para garantir a transparência e a justiça do processo eleitoral.

Nos últimos anos, as campanhas de combate à desinformação, especialmente em períodos eleitorais, têm ganhado cada vez mais destaque. A disseminação de informações falsas, as chamadas fake news, pode influenciar negativamente a escolha dos eleitores, além de constituir crime, conforme a Lei 14.192/2021. Essa legislação torna a divulgação de notícias falsas sobre partidos e candidatos uma prática criminosa, sobretudo quando feita com a intenção de obter vantagem eleitoral. A lei também abrange situações em que a desinformação tem como alvo mulheres, especialmente em relação à cor, raça ou etnia, podendo resultar em aumento de pena entre 30% a 50%.

Afinal, o que são fake news e deep fakes?

As fake news, ou notícias falsas, são informações fabricadas e disseminadas com o objetivo claro de enganar e manipular a opinião pública. Muitas vezes, essas notícias são estruturadas de forma a parecerem legítimas, utilizando títulos chamativos e dados aparentemente coerentes para captar a atenção dos leitores. No entanto, são totalmente desprovidas de veracidade.

Já as deep fakes são ainda mais sofisticadas, utilizando inteligência artificial para criar vídeos ou áudios falsos que imitam com precisão a aparência e a voz de pessoas reais. Essas tecnologias tornam-se especialmente perigosas durante o período eleitoral, pois podem enganar até os eleitores mais atentos.

Com o crescimento das redes sociais e das tecnologias de edição de conteúdo, como o WhatsApp, Telegram, Facebook e X, o volume de desinformação circulando entre os eleitores aumenta significativamente.

Essas plataformas, amplamente utilizadas pelos brasileiros, são terreno fértil para a disseminação de conteúdos enganosos, o que pode afetar diretamente a percepção e as escolhas dos eleitores. O papel do eleitor é, portanto, crucial para o futuro da nação, já que a desinformação pode assumir diferentes formas, desde notícias completamente fabricadas até conteúdos distorcidos ou retirados de contexto.

Este ano, a Justiça Eleitoral introduziu novas resoluções para combater as práticas ilícitas relacionadas à desinformação. Essas resoluções incluem sanções para quem divulgar fake news ou se envolver em condutas ilegais durante a campanha.

Entre as práticas que têm sido alvo dessas novas resoluções estão a disseminação de informações falsas, fraudes relacionadas à cota de gênero, abuso de plataformas de mensagens como o WhatsApp e Telegram, uso de inteligência artificial para a produção de deep fakes e a coação de funcionários por parte de empregadores, prática observada nas eleições de 2022.

Ninguém está completamente imune a cair em armadilhas de desinformação. Todos podem, em algum momento, acreditar ou compartilhar conteúdos falsos, o que pode influenciar as eleições de maneira negativa. Por isso, a Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) elaborou sete dicas para ajudar os eleitores a se prepararem para o segundo turno das eleições e a combater a desinformação.

Confira dicas para votar com consciência e responsabilidade no segundo turno das eleições Divulgação / CMBH / Shutterstock

Acompanhe as orientações a seguir.

Verifique as fontes

Antes de compartilhar qualquer informação, procure se informar de onde vem a notícia. Jornais renomados, agências de notícias e sites oficiais são bons lugares para você pesquisar. Suspeite de informações anônimas, sites desconhecidos ou com a aparência duvidosa.

Use e abuse das ferramentas de busca

Desconfie de notícias encontradas em um único site ou em sites desconhecidos. Use as ferramentas de busca para confirmar se a veracidade de um conteúdo já foi checada por órgãos oficiais de informação. Se tiver alguma dúvida sobre o que está sendo falado durante as campanhas, vale a pena conferir a página Fato ou Boato, feita para combater a desinformação nas eleições.

Atenção à escrita da notícia

Títulos que parecem “bons demais para serem verdade” geralmente são isso mesmo: falsos. Por isso, tome cuidado com títulos apelativos, excesso de adjetivos durante o texto, uso de dados alarmistas e erros de português. Estas também são características de fake news.

Confie na ciência e nos especialistas

Em temas complexos, como política e saúde, confiar na opinião de especialistas pode fazer a diferença. Pesquisadores e profissionais de renome são capazes de transmitir informações mais reais e precisas.

Confira a data e o contexto

Conteúdos a princípio verdadeiros podem ser usados para desinformar quando retirados do contexto, principalmente no caso de depoimentos e entrevistas. Verifique sempre a data e em qual ocasião determinado assunto foi mencionado.

Fique atento às deep fakes

Com as novas tecnologias e o crescimento da Inteligência Artificial, hoje é possível falsificar digitalmente todo tipo de conteúdo, seja imagem, áudio ou até vídeo. Preste atenção na qualidade da imagem, nos movimentos faciais e corporais dos personagens do vídeo e nos dados absurdos.

Denuncie conteúdos falsos

Ao constatar que uma notícia é falsa denuncie para que os órgãos responsáveis possam remover informações que possam prejudicar o equilíbrio e integridade do processo eleitoral. Foi para isso que o TSE criou o Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral, onde todo o cidadão pode fazer o registro.

Além de denunciar, é importante compartilhar informações corretas e de qualidade, ajudando a promover um ambiente informativo mais saudável para todos. Ao colaborar com o combate à desinformação, você contribui diretamente para a defesa da democracia e para a realização de eleições mais justas.

Seu voto é importante

O voto é um direito garantido pela Constituição e é uma ferramenta fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. As eleições municipais, em particular, são de extrema importância, pois os representantes eleitos estarão diretamente envolvidos nas decisões que afetam a vida cotidiana dos cidadãos, como educação, saúde e infraestrutura. Por isso, vote com consciência, responsabilidade e clareza de informações.

Sobre a Câmara Municipal de Belo Horizonte

Localizada no bairro Santa Efigênia, ponto central da cidade, a Câmara Municipal de Belo Horizonte configura o Poder Legislativo de BH. Um espaço democrático que oferece diversos serviços que ajudam a facilitar a vida da população.

Composta por 41 vereadores eleitos a cada quatro anos, a Câmara Municipal de BH tem como funções criar leis sobre assuntos específicos da cidade e fiscalizar o trabalho do Poder Executivo, acompanhando os gastos públicos, avaliando os serviços municipais e sugerindo melhorias nas políticas públicas que atendem aos interesses da população.

Durante o período eleitoral, o site e as redes sociais da Câmara Municipal de Belo Horizonte ficam restringidos. Porém, ainda é possível acessar o Portal CBMH e conferir algumas informações essenciais.

Para saber mais sobre o enfrentamento à desinformação nestas eleições, você também pode acessar o site justicaeleitoral.jus.br/desinformacao.