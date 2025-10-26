Bebê é dado como morto e é quase enterrado vivo no Acre

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um bebê recém-nascido e prematuro de 5 meses, dado como natimorto em uma maternidade de Rio Branco (AC), foi retirado do próprio velório com vida, nesse sábado (25/10), na capital acreana.

Bebê estava sendo velado quando familiares constataram que ele estava vivo. Segundo informações divulgadas pelo Ministério Público do Acre (MP-AC), a família da criança informou que, na manhã deste sábado (25/10), cerca de 12 horas após o bebê ser dado como morto, uma funerária particular chegou a buscá-lo na maternidade e o levou para ser enterrado no cemitério. Antes do sepultamento, porém, uma parente pediu para abrir o caixão e viu que ele estava chorando.

Recém-nascido foi dado como morto na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da direção da maternidade, informou que o bebê atendido na unidade foi inicialmente declarado sem sinais vitais após um parto normal, na noite de sexta (24/10). "Todos os protocolos de reanimação foram rigorosamente seguidos pela equipe multiprofissional, e o óbito foi constatado e comunicado à família", divulgou a pasta.

Secretaria de Saúde confirmou que bebê foi encontrado com vida 12 horas após receber atestado de óbito. "Já fora das dependências da unidade, o bebê, prematuro extremo, apresentou sinais vitais e foi imediatamente levado de volta à maternidade". Até neste sábado (25/10), ele estava em estado gravíssimo, "sob cuidados intensivos e acompanhamento contínuo da equipe médica e de enfermagem", divulgou a pasta.

Bebê segue internado na UTI neonatal da maternidade, agora em estado grave, mas "clinicamente estável". A informação consta no último boletim médico emitido pela unidade de saúde às 12 horas deste domingo (26), conforme divulgado pela Sesacre. De acordo com a pasta, ele está intubado e em ventilação mecânica, sendo monitorado 24 horas por dia, "com sinais vitais dentro da normalidade para a idade gestacional".

Pais do bebê são do município de Pauiní, no interior do Amazonas, e buscaram atendimento no Acre para a realização do parto prematuro, segundo MP.

Ainda nesse sábado (25/10), Ministério Público oficiou a secretaria estadual e a maternidade com pedidos de informação sobre o caso. Em nota, o MP-AC divulgou que, por intermédio da 1ª Promotoria Especializada de Defesa da Saúde e "diante da gravidade dos fatos noticiados", atua para "garantir que todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas, bem como para apurar responsabilidades e adotar as medidas cabíveis".

Secretaria de Saúde diz que instaurou uma apuração interna na maternidade para esclarecer caso. "A direção da unidade e toda a equipe manifestam profunda solidariedade à família neste momento delicado e reafirmam o compromisso com a ética, a humanização e a segurança no atendimento, colocando-se à disposição dos órgãos competentes para assegurar a transparência de todas as ações", divulgou neste domingo (26/10) a pasta em nota.

O governador Gladson Camelí (PP) determinou o afastamento da equipe médica que verificou o óbito da criança, além de uma "investigação minuciosa dos fatos".

Polícia Civil esteve na maternidade na manhã deste domingo para cumprir mandados de busca e apreensão, segundo imprensa local.

Nota do governador Gladson Camelí

Como governador, cidadão e pai, determinei ao secretário de Saúde, o afastamento imediato da equipe médica responsável pela verificação do óbito da criança e instalação de uma investigação minuciosa dos fatos.

Os pais e a população não ficarão sem resposta.

Aos pais e familiares, a minha solidariedade e garantia de que, havendo culpados, estes não ficarão impunes!

No momento, todos os esforços do Estado são para salvar a vida da criança que está assistida pelos melhores profissionais e com todos os equipamentos necessários.

Gladson de Lima Camelí