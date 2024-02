Paciência é um dos clássicos favoritos daqueles que gostam de jogos que estimulam a concentração, a paciência e a atenção. Como também contribui para o desenvolvimento do pensamento estratégico, o jogo aprimora as habilidades cognitivas dos jogadores em geral. Embora a história do Paciência remonte a alguns séculos, o jogo continuou evoluindo ao longo dos anos.

Atualmente, é possível jogar uma infinidade de tipos diferentes de Paciência e você mesmo poderia inventar outras versões. Contudo, caso tenha começado a jogar há pouco tempo, provavelmente você ainda se sente mais confortável com as versões tradicionais do jogo. Mas se você for um jogador experiente, é provável que esteja procurando algo mais desafiador. Neste artigo você verá algumas opções que deveria experimentar.

Por que o Paciência não perdeu popularidade depois de 36 anos no mundo digital?

É surpreendente que, apesar de suas regras relativamente simples, sua longa história e de ser um jogo essencialmente para um jogador, o Paciência continue sendo um dos jogos mais populares no mundo todo. De fato, o Paciência é um dos cinco jogos de navegador mais jogados e o número de pesquisas por ele nos sites de busca quase triplicou de 2015 a 2023! Mas por que tantas gerações têm jogado esse jogo de cartas tão fervorosamente?

A popularidade duradoura do Paciência durante 36 anos pode ser atribuída à sua jogabilidade simples e instigante que agrada a um público amplo. Por ser fácil de aprender, ele atrai os novatos, enquanto sua profundidade mantém o interesse dos jogadores experientes. A evolução digital do jogo, especialmente sua inclusão inicial nos sistemas operacionais Windows e a disponibilização posterior em smartphones e plataformas on-line, ampliou significativamente seu atrativo. A variedade de versões do Paciência mantém o jogo renovado e diversificado. Essa combinação de acessibilidade, variedade e adaptabilidade é fundamental para explicar a popularidade do Paciência.

As versões mais divertidas e populares do Paciência

As mais de 150 versões diferentes do Paciência oferecem um desafio para cada jogador. A versão mais popular é o Paciência Clássico, preferida por cerca de 75% dos jogadores. Em seguida, vêm o Paciência Spider e o FreeCell. As outras variações são menos populares, mas oferecem uma experiência única para aqueles que querem diversificar o jogo.

Paciência Spider



Disposição das cartas no jogo Paciência Spider Reprodução

Essa é uma das versões mais populares do Paciência. Mas isso não se deve ao fato de ser muito fácil, porque na verdade pode ser bem desafiador. O jogo foi criado no final da década de 1940 e seu nome faz referência às oito fundações que você deve completar para vencer, semelhante às oito pernas de uma aranha. As regras são relativamente fáceis, pois você joga com cinquenta e quatro cartas dispostas em dez pilhas e viradas para baixo. As cartas no topo de cada pilha, no entanto, devem estar viradas para cima. Cada vez que o estoque é usado, uma carta é distribuída para cada pilha.

Você ganha o jogo se conseguir mover todas as cartas para as fundações, do Ás ao Rei em ordem crescente. As fundações devem ser reposicionadas em sequência, sendo que cada carta deverá ser mais alta que a anterior até chegar ao Rei.

Há diversas variações do jogo. A clássica é jogada com todos os quatro naipes. No Paciência Spider 2 Naipes, você joga com dois naipes em vez de quatro. Geralmente, são usados Espadas e Copas. Existe também uma variação simplificada de um único naipe, que geralmente é jogada com Espadas.

FreeCell



Disposição das cartas no jogo Paciência FreeCell Reprodução

Para jogar o FreeCell, você precisa de um baralho comum de 52 cartas. Somente algumas cartas podem ser consideradas sem solução durante o jogo, e você deve posicionar todas as cartas viradas para cima desde o início. Há quatro fundações e quatro células, embora algumas versões usam até dez. As cartas são dispostas em oito colunas, ligeiramente sobrepostas, mas dando ao jogador uma visão completa do naipe e do valor de cada carta.

A carta do topo inicia uma sequência, e você pode criar sequências alternando as cores. Todas as fundações são formadas com base no naipe, partindo dos Ases até os Reis. Você ganha o jogo se conseguir mover todas as cartas para as fundações.