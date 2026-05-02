'Casa do Patrão' exibe participante urinando e causa polêmica nas redes
VAR da 'Casa do Patrão' exibe Vini urinando e gera debate na web; Leandro Hassum e Boninho comentam situação
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A estreia do VAR no reality "Casa do Patrão", da TV Record, deixou um dos participantes em situação constrangedora nessa sexta-feira (1º/5). A dinâmica, que exibe para os próprios confinados cenas captadas dentro da casa, revelou Alexandre Vinicius, o Vini, urinando fora do vaso sanitário logo no primeiro dia de confinamento.
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A cena foi escolhida para ser exibida porque havia incomodado outros participantes, que queriam descobrir quem havia urinado ali. Com a revelação, Vini ficou visivelmente constrangido diante dos colegas.
Quem rapidamente quebrou o clima foi o ator e apresentador Leandro Hassum, que comentou a situação com ironia ao ver o vídeo censurado. "Não vou falar nada. Achei que a logo ficou pequena", disse ele, referindo-se à tarja aplicada nas imagens.
nunca pensei que veria na TV um VAR mostrando que o participante mijou fora do vaso pic.twitter.com/3pty82fuQK— luscas (@luscas) May 2, 2026
A exibição dividiu o público nas redes sociais. Parte dos internautas tratou o episódio como entretenimento comum de reality show, mas outra questionou a necessidade de expor a situação.
"Achei essa exposição completamente desnecessária", escreveu uma seguidora. Outra disse ter ficado em choque ao ligar a televisão e se deparar com a cena: "Incrédula".
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Diante da repercussão, o diretor Boninho saiu em defesa da dinâmica. "As pessoas estão discutindo a privacidade do xixi! É reality! A gente olha tudo! Isso é a brincadeira", declarou nas redes.