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EUA emitem alerta para show de Shakira em Copacabana

Consulado recomenda cautela ao público esperado de mais de 2 milhões e orienta sobre segurança, deslocamento e riscos em grandes multidões

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Repórter
01/05/2026 17:05

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Show da Shakira no Rio: como garantir seu lugar no evento gratuito
Shakira será a atração principal do evento 'Todo Mundo No Rio', megashow em Copacabana. crédito: Reprodução/ Instagram

Na véspera do megashow gratuito de Shakira na Praia de Copacabana, que será realizado neste sábado (2/5), o governo dos Estados Unidos emitiu um alerta de segurança para cidadãos norte-americanos que pretendem comparecer ao evento, previsto para reunir mais de 2 milhões de pessoas.

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O comunicado, divulgado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e pelo Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, chama a atenção para os riscos inerentes a grandes aglomerações. Segundo o órgão, multidões dessa magnitude podem ser imprevisíveis, o que exige atenção redobrada por parte do público.

Entre as principais recomendações, está evitar a exposição de objetos de valor, como celulares, joias e passaportes. O consulado também orienta que os visitantes mantenham vigilância constante sobre alimentos e bebidas, além de permanecerem atentos ao ambiente ao redor durante todo o evento.

Outro ponto destacado é a importância do planejamento prévio. O governo norte-americano sugere que os participantes conheçam as rotas de saída da região e estabeleçam um plano de contingência para eventuais emergências ou situações de separação entre amigos e familiares.

A organização do deslocamento também entra na lista de cuidados. A orientação é que o transporte seja definido com antecedência e que sejam utilizados apenas serviços considerados confiáveis. Além disso, o consulado recomenda que turistas tenham em mãos o endereço da hospedagem e compartilhem sua localização com um contato de confiança.

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O alerta reforça o caráter preventivo das orientações, diante da expectativa de público recorde para a apresentação de Shakira, que deve transformar a orla de Copacabana em um dos maiores palcos a céu aberto do país.

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