overlay
Ivete e Shakira juntas? Indícios animam público para show em Copacabana

Fãs apostam em surpresa após sinais de aproximação entre as cantoras antes do espetáculo na orla carioca

FO
FO
01/05/2026 16:37

×
Ivete Sangalo relembra momento com Shakira; presença das duas no mesmo hotel alimenta especulação sobre show em Copacabana
Ivete Sangalo relembra momento com Shakira; presença das duas no mesmo hotel alimenta especulação sobre show em Copacabana

Ivete Sangalo está hospedada no Copacabana Palace, o mesmo hotel onde fica Shakira, que faz um show nas areias de Copacabana neste sábado (2).

A baiana fez uma postagem no seu Instagram, nesta sexta, em que aparece ao lado da colombiana, numa apresentação passada em que ambas cantaram juntas. Estes fatos geraram rumores de que Sangalo fará uma participação no show de Shakira, neste sábado.

Contudo, não houve confirmação oficial até agora -a única participação certa no espetáculo de Copacabana é a de Anitta. Sangalo se apresenta no Rio de Janeiro em show solo nesta sexta.


Shakira toca para uma multidão num show gratuito, previsto para começar por volta de 21h30, em frente ao Copacabana Palace. A expectativa é de um repertório que combine faixas do álbum mais recente da cantora com sucessos de diferentes fases da carreira.

Entre as músicas mais prováveis estão canções novas, como "Puntería" e "La Fuerte", além de hits como "Hips Don't Lie", "Chantaje" e "Suerte (Whenever, Wherever)". Parcerias recentes, como "TQG", com Karol G, e "BZRP Music Sessions #53", com Bizarrap, também devem aparecer.

O repertório ainda deve abrir espaço para momentos nostálgicos, com músicas como "Antología", "Estoy Aquí" e "Pies Descalzos, Sueños Blancos".

overflay

overflay