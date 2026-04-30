Diretor russo perde estatueta do Oscar após ser obrigado a despachá-la em aeroporto

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O diretor Pasha Talankian, vencedor do Oscar 2026 de Melhor Documentário por "Um Zé Ninguém Contra Putin", afirmou que sua estatueta desapareceu após ser obrigado a despachá-la no aeroporto. Segundo ele, agentes da TSA (Administração de Segurança nos Transportes dos EUA) impediram que o prêmio fosse levado na bagagem de mão, sob a justificativa de que poderia ser usado como arma.

Talankian relatou que o episódio ocorreu nesta quarta-feira (29), no aeroporto JFK, em Nova York, quando tentava embarcar rumo a Frankfurt, Alemanha. Em entrevista ao site Deadline, disse considerar "incompreensível" a decisão, já que havia viajado outras vezes com a estatueta sem enfrentar restrições.

De acordo com o cineasta, um funcionário da companhia aérea Lufthansa chegou a sugerir alternativas, como guardar o objeto durante o voo ou levá-la na cabine de comando, mas todas as opções foram recusadas pela segurança do aeroporto. Sem uma mala adequada, ele acabou recebendo uma caixa de papelão para transportar o prêmio no compartimento de bagagens. Ao desembarcar na Alemanha, porém, o Oscar sumiu.

O caso ganhou repercussão após o também diretor do filme, David Borenstein, publicar um relato nas redes sociais. Ele questionou se o tratamento teria sido o mesmo caso Talankian fosse um ator conhecido ou fluente em inglês, já que o cineasta precisou de ajuda para se comunicar com os agentes.

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Borenstein afirmou ainda não ter encontrado registros de outros vencedores do Oscar que tenham sido obrigados a despachar a estatueta. Na publicação, fez um apelo para que qualquer informação sobre o paradeiro do prêmio seja compartilhada.