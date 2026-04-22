Celebridades e TV
As duas cidades de Michael B. Jordan, vencedor do Oscar 2026 de melhor ator
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Santa Ana está situada no coração do condado de Orange, no sul da Califórnia. Com clima mediterrâneo e proximidade de Los Angeles, a cidade combina urbanização intensa com acesso a praias e centros culturais, tornando-se um polo vibrante da região. Foto: Reprodução de vídeo de Homes;com
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Fundada oficialmente em 1869, Santa Ana cresceu como centro agrícola e comercial. Com o tempo, tornou-se uma cidade diversa e dinâmica, marcada pela imigração e pela expansão econômica ligada ao sul da Califórnia. Foto: Reprodução de Cortesia de Bob Bothamley
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A cidade é conhecida por sua forte presença latina, que se reflete em festivais, gastronomia e tradições. Essa diversidade cultural cria uma atmosfera única, onde convivem diferentes expressões artísticas e comunitárias. Foto: Reprodução de vídeo de Homes;com
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Santa Ana abriga empresas de tecnologia, serviços e indústrias criativas. Sua economia é impulsionada pela proximidade com Los Angeles e pelo papel estratégico dentro do condado de Orange, atraindo investimentos e oportunidades. Foto: Sewageboy/Wikimédia Commons
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A cidade conta com escolas e universidades que atendem uma população jovem e multicultural. Essa base educacional fortalece o desenvolvimento comunitário e prepara gerações para o mercado de trabalho californiano. Foto: Divulgação
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Newark, por outro lado, está situada em Nova Jersey, próxima a Nova York. É considerada uma das cidades mais antigas dos Estados Unidos. Sua posição estratégica a transformou em centro industrial e cultural, com forte ligação ao transporte aéreo e ferroviário. Foto: Famartin/Wikimédia Commons
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Fundada em 1666 por puritanos, Newark desenvolveu-se como cidade industrial durante os séculos 19 e 20. Essa herança moldou sua identidade, marcada por fábricas, imigração e lutas sociais que definiram sua trajetória. Foto: Reprodução de Rede Social
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Newark é reconhecida por sua cena artística, especialmente no jazz e no hip hop. Além disso, abriga museus, teatros e centros culturais que refletem a diversidade de sua população e a força de suas comunidades. Foto: Divulgação
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A cidade é um polo logístico e financeiro, com o Aeroporto Internacional de Newark como peça-chave. Sua economia também se beneficia da proximidade com Nova York, atraindo empresas e trabalhadores de diferentes setores. Foto: Nicolas Jehly/Wikimédia Commons
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Newark abriga instituições renomadas, como a Rutgers University–Newark, que contribuem para a formação acadêmica e científica. A cidade investe em programas educacionais voltados para inclusão e desenvolvimento social. Foto: - ajay_suresh/Wikimédia Commons
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Ao longo das décadas, Newark enfrentou desafios ligados à desigualdade e à violência urbana. Contudo, iniciativas comunitárias e culturais têm buscado transformar a cidade em espaço de oportunidades e resiliência. Foto: As duas cidades de Michael B. Jordan -Al Lowe /Wikimédia Commons
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Embora distintas, ambas as cidades compartilham a diversidade como marca. Santa Ana, com sua forte presença latina, e Newark, com sua pluralidade étnica, oferecem ambientes que moldam identidades complexas e criativas. Foto: - Reprodução do Flickr Amaury A. Santos
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Nascido em Santa Ana em 9 de fevereiro de 1987, Michael B. Jordan cresceu em uma família com uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Seus pais viveram na cidade por dois anos antes de se mudarem para Newark, levando consigo as raízes californianas. Essa origem lhe proporcionou contato inicial com a cultura vibrante do sul da Califórnia. Foto: Reprodução do Instagram @michaelbjordan
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Foi em Newark que Jordan cresceu e desenvolveu sua paixão pela atuação. Estudou na Newark Arts High School, onde sua mãe trabalhava como professora e onde ele também jogava basquete. A cidade, com sua energia cultural e desafios sociais, serviu como pano de fundo para sua formação pessoal e artística. Foto: - Reprodução de vídeo ABC
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Newark, aliás, tem tradição em servir de cenário para produções audiovisuais. Essa ligação com o cinema e a televisão reforça o ambiente que inspirou Jordan a seguir carreira artística. Foto: Divulgação
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Atualmente, Santa Ana é uma cidade dinâmica, que combina modernidade e tradição. Sua população jovem e multicultural projeta um futuro vibrante, mantendo viva a herança histórica e cultural. Foto: Reprodução de vídeo de Homes;com
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Newark vive um processo de revitalização urbana, com investimentos em infraestrutura e cultura. Ao mesmo tempo, preserva sua identidade histórica, reafirmando-se como cidade de resistência e inovação. Foto: Imagem de Bruce Emmerling por Pixabay