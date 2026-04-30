Shakira: o que é proibido levar ao show em Copacabana neste sábado (2/5)

O show da Shakira na Praia de Copacabana, marcado para o sábado (2/5) em frente ao Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, exige atenção às regras estabelecidas pelas autoridades. O acesso será controlado por 18 pontos de bloqueio com revista espalhados pela orla.

O que está proibido na área do show

A lista de itens vetados é extensa e abrange tanto questões de segurança quanto de ordenamento do espaço público:

Garrafas de vidro: proibidas tanto para uso pessoal quanto para venda na área.

proibidas tanto para uso pessoal quanto para venda na área. Objetos cortantes ou perfurantes: facas, tesouras e similares não poderão entrar.

facas, tesouras e similares não poderão entrar. Fogos de artifício e materiais inflamáveis: qualquer item dessa categoria será barrado.

qualquer item dessa categoria será barrado. Drones sem autorização: apenas equipamentos devidamente credenciados são permitidos.

apenas equipamentos devidamente credenciados são permitidos. Armas ou objetos que possam ser usados como tal: a proibição vale para qualquer tipo de item com potencial ofensivo.

a proibição vale para qualquer tipo de item com potencial ofensivo. Coolers grandes e caixas térmicas volumosas: podem ser impedidos de entrar nos bloqueios.

podem ser impedidos de entrar nos bloqueios. Itens para comércio irregular: quem não tiver credenciamento não poderá vender nada na área.

quem não tiver credenciamento não poderá vender nada na área. Estruturas para marcar espaço: cadeiras grandes, cercadinhos e tendas improvisadas também estão fora.

18 pontos de bloqueio cobrem a orla

Os acessos controlados estão distribuídos em ruas e avenidas próximas à praia: Rua Aurelino Leal, Rua Anchieta, Av. Princesa Isabel (dois pontos), Rua Prado Júnior, Rua Belford Roxo, Rua Ronald de Carvalho, Rua Duvivier, Rua Hilário de Gouveia, Rua Siqueira Campos, Rua Figueiredo Magalhães, Rua Constante Ramos, Rua Xavier da Silveira, Rua Miguel Lemos, Rua Sá Ferreira, Rua Francisco Sá, Av. Rainha Elizabeth e Rua Francisco Otaviano.

A fiscalização vai além do bloqueio físico. Detectores de metal serão instalados nos 18 pontos de revista e também nas saídas das estações de metrô Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo. Câmeras de reconhecimento facial estarão em todos os pontos de interceptação, e seis drones da Polícia Militar também vão operar com essa tecnologia para auxiliar no controle do público. O Batalhão de Ações com Cães (BAC) fará varreduras em busca de armas e explosivos na área do evento.

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