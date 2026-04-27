Economia do Rio será impulsionada em R$ 800 milhões com show de Shakira
Megaevento com 2 milhões de pessoas, incluindo milhares de turistas, injetará verba
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A apresentação da cantora Shakira na Praia de Copacabana deve injetar quase R$ 800 milhões na economia do Rio de Janeiro no próximo sábado (2/5). O megaevento, que faz parte do projeto "Todo mundo no Rio", tem um público estimado de 2 milhões de pessoas para ocupar as areias da Zona Sul.
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Os dados constam no relatório "Potenciais impactos econômicos do 'Todo mundo no Rio 2026 Shakira", apresentado pela prefeitura nesta segunda-feira (27/4). O levantamento, realizado pela Empresa de Turismo do Rio de Janeiro (Riotur) e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, aponta que o gasto direto dos espectadores deve alcançar R$ 776,2 milhões.
Perfil do público e origem dos visitantes
- Moradores do Rio e região metropolitana: Representam a maior fatia dos presentes, com 1,7 milhão de pessoas, o que equivale a 84,6% do total.
- Turistas vindo de outros estados: O levantamento projeta a chegada de 278 mil brasileiros de fora do Rio, correspondendo a 13,9% do público.
- Visitantes internacionais: Cerca de 32 mil estrangeiros devem acompanhar o show em Copacabana, somando 1,6% da audiência total.
A divisão dos espectadores segue o padrão monitorado pelo Observatório do Turismo Carioca em grandes eventos realizados na cidade. Os cálculos levam em conta a movimentação financeira em setores como hotelaria, transporte, alimentação e serviços diversos durante o período da apresentação.
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Projeção de visibilidade e impacto global
Além do retorno financeiro imediato, o governo municipal destaca o ganho com a promoção da imagem da cidade no exterior. A expectativa é que a mídia espontânea gerada pelo evento alcance o valor de US$ 250 milhões, o que representa aproximadamente R$ 1,3 bilhão na conversão atual.
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O cenário de alta exposição internacional repete o sucesso de edições passadas do projeto na orla carioca. A estratégia de marketing global para 2026 utiliza como base os resultados obtidos com os shows de Lady Gaga, no ano passado, e de Madonna, realizado em 2024.